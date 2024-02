Chrysler dévoilera un nouveau concept de VÉ le 13 février

Chrysler a dévoilé une image et deux suivront dans les prochains jours.

Ce concept montrera une des directions possibles pour l’électrification de la marque.

La marque devrait lancer trois modèles électriques d’ici la fin de la décennie.

La marque Chrysler bat de l’aile depuis quelques années et l’abandon de la berline 300 pour l’année modèle 2024 ne laisse que la minifourgonnette Pacifica et sa version dé-contentée Voyager (appelée Grand Caravan au Canada) pour assurer la pérennité de la marque.

Stellantis semble toutefois déterminée à renverser cette situation, puisqu’elle dévoilera un nouveau concept qui mettra en avant l’avenir électrique de Chrysler.

Après son dévoilement en ligne le 13 février, ce concept représentera « une voie potentielle » pour l’électrification de la marque.

C’est assez vague, mais étant donné que l’entreprise a précédemment fait allusion à trois modèles électriques différents pour la marque Chrysler d’ici la fin de la décennie, le concept pourrait simplement préfigurer l’un de ces trois VÉ à venir.

Chrysler a publié une image d’introduction du concept, et indique que deux autres seront publiées dans les jours à venir, mais cette image ne permet pas d’en savoir plus sur le type de véhicule.

En effet, l’image semble être une vue aérienne d’une voiture qui présente un toit noir, une barre lumineuse à l’avant ou à l’arrière, et des ailes larges et musclées qui s’étendent au-dessus des roues, donnant au véhicule une sorte d’apparence en forme de poire.

Il est intéressant de noter que le concept de VUS Chrysler Airflow dévoilé au début de l’année 2022 présente également un toit noir et des barres lumineuses à l’avant et à l’arrière, avec toutefois des ailes plus sobres.

Cela pourrait être le signe d’un nouveau thème de design pour la marque Chrysler, même si la société a maintenant déclaré que la version de production du VUS électrique sera différente du concept Airflow.

Comme la ligne de toit de la voiture dans le teaser semble assez basse, le concept à révéler pourrait être un aperçu de la berline électrique qui a été prévue pour remplacer l’actuelle 300.

On ne sait pas grand-chose de cette future berline, si ce n’est qu’elle partagera sa plateforme et son ingénierie avec la nouvelle Dodge Charger, ce qui signifie qu’elle pourrait également recevoir une version à essence en plus du VÉ, mais cela n’a pas été confirmé.

La gamme de trois voitures annoncée par Chrysler pour la fin de la décennie sera complétée par une minifourgonnette électrique, attendue plus près de 2030.

D’ici là, la version hybride rechargeable de la Pacifica continuera son chemin en tant que seul modèle électrifié de la marque.