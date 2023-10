Chevrolet Trax 2024: le véhicule américain le moins cher du marché

Qui aurait cru qu’un petit VUS à 24 525 $ serait le véhicule américain le moins cher en ce moment sur le marché? Et pourtant, c’est la réalité.

Le nouveau Trax propose un style radicalement différent par rapport à l’ancien modèle.

Il n’est plus livrable avec les quatre roues motrices.

Sa consommation d’essence de 7,9 L/100 kilomètres n’est pas impressionnante.

Pour 2024, Chevrolet a renouvelé le Trax. Dès le premier coup d’oeil, force est de constater qu’il est fort différent par rapport au modèle précédent. Tout dépendant de l’angle observé, on peut lui trouver certains airs de famille avec le Chevrolet Blazer à essence. Avec l’élimination en rafale des Chevrolet Sonic, Cruze et Spark au cours des dernières années, le Trax a un gros mandat, soit celui de satisfaire une clientèle à la recherche d’un petit véhicule économique.

Cet automne, Écolo Auto a mis à l’essai le Chevrolet Trax 2024 sur les routes du Québec. Voici le compte rendu de ce qu’on a aimé et moins aimé de ce petit VUS urbain.

Seulement trois cylindres

Sur le plan mécanique, le Chevrolet Trax a droit à une formule simple et unique. En effet, peu importe la déclinaison choisie, on a droit à un moteur turbocompressé à seulement trois cylindres de 1,2 L. Celui-ci est quelque peu râleur, mais on apprécie qu’il soit généreux en couple. Ainsi, il est agréable en milieu urbain. En revanche, on n’a pas le choix d’admettre que ce petit bloc s’essouffle rapidement et qu’on arrive vite au bout de ses maigres 137 chevaux.

Cela étant dit, notons que la maniabilité n’est pas sa plus grande force. Pour un véhicule dont la vocation est principalement urbaine, il aurait été fort intéressant de profiter d’un rayon de braquage plus court.

Également, il importe de mentionner que le Trax n’est offert qu’avec les roues motrices avant. Autrement dit, il n’est pas possible d’opter pour les quatre roues motrices en option. On doit faire le saut vers un Chevrolet Trailblazer pour obtenir cette caractéristique ou carrément se tourner vers une autre marque. De par sa configuration à roues motrices avant et son petit format, le Chevrolet Trax tente de rivaliser avec les Hyundai Venue, Kia Soul et Nissan Kicks.

Il est à noter que le Chevrolet Trax 2024 est doté d’une transmission automatique étagée sur six rapports et que celle-ci opère généralement bien.

Une consommation qui déçoit un peu

Soyez rassurés, la consommation de carburant du Chevrolet Trax n’est pas une catastrophe, mais on aurait pu s’attendre à un peu mieux lorsqu’on considère qu’il est animé par une si petite mécanique. De son côté, Ressources naturelles Canada affiche une cote de consommation de 7,9 L/100 kilomètres, ce qui est loin d’être exceptionnel. En ce qui nous concerne, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation moyenne de 7,2 L/100 kilomètres au terme d’un essai routier de plus de 400 kilomètres dans des conditions que nous jugeons avantageuses pour le véhicule.

Un prix alléchant

On le mentionnait ci-haut, le Chevrolet Trax, offert sous la barre des 25 000 $, est actuellement le véhicule américain le moins cher sur le marché. Quand on y pense, c’est carrément le double du prix d’une Spark de base d’il y a quelques années. Grosso modo, c’est un prix très similaire à celui des Nissan Kicks et Kia Soul. Soulignons tout de même que Hyundai propose le Venue à un prix inférieur, soit 23 295,50 $ (prix de 2023).

À notre avis, pour que l’achat d’un Trax demeure pertinent, il faut que l’on s’en tienne à une version à petit prix. Plus on monte en gamme, moins le Trax a d’intérêt d’après notre analyse. Ainsi, nous recommandons d’opter pour une version LS, 1RS ou LT afin de s’en tenir à un prix sous le seuil des 30 000 $.

Un aménagement pratiquement sans reproche

Avec l’arrivée de la nouvelle génération, le Chevrolet Trax a gagné en volume. Par rapport au modèle sortant, il est plus long de 279 millimètres et plus large de 51 millimètres. Quand on monte à bord, on a l’impression de se trouver dans un véhicule plus spacieux et dont l’aménagement a été bien pensé. Globalement, le Trax est confortable.

Qui plus est, étant donné que le véhicule n’est pas doté de quatre roues motrices, il n’y a pas de bosse dans le plancher à la deuxième rangée, ce qui accroît le confort du cinquième occupant.

Tout dépendant de la version choisie, on a droit à un écran tactile de 8 ou 11 pouces. Les menus sont simples et clairs. Le système d’infodivertissement est facile à utiliser.

En bref

En conclusion, le Trax est un petit VUS urbain pratique et spacieux. On apprécie notamment le couple de son moteur et son aménagement intérieur qui ne donne pas l’impression d’un véhicule bon marché. En revanche, on aurait aimé qu’il puisse être équipé des quatre roues motrices. Pour qu’il représente un achat intéressant, retenez qu’il faut y aller mollo avec les options.