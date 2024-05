Chevrolet Silverado EV 2024: la production débute

Près de deux ans et demi après son dévoilement officiel, le Chevrolet Silverado EV 2024 entre enfin en production. C’est ce qu’a annoncé General Motors par voie de communiqué.

C’est à l’usine ZERO Detroit-Hamtramck de General Motors au Michigan que Chevrolet bâtit le Silverado EV 2024.

Le Chevrolet Silverado EV First Edition RST développe une puissance qui s’élève à 754 chevaux.

La version 4WT peut parcourir jusqu’à 724 kilomètres.

Le Chevrolet Silverado EV est assemblé à l’usine ZERO Detroit-Hamtramck de General Motors au Michigan aux États-Unis. Pas moins de 2,2 milliards de dollars y ont d’ailleurs été investis pour y produire des véhicules électriques.

Pour l’heure, seulement deux versions sont proposées: WT et First Edition RST. Dans le premier cas, il s’agit d’une configuration destinée à un usage commercial alors que dans l’autre représente la déclinaison phare. Cette dernière reçoit entre autres les caractéristiques suivantes: le système à quatre roues directionnelles, la suspension adaptative, la cloison ouvrante entre la caisse et la cabine, le hayon Multi-Flex, un écran de 17 pouces pour le système d’infodivertissement, une instrumentation numérique de 11 pouces et la possibilité d’utiliser la technologie Super Cruise en mode de remorquage.

Le constructeur a annoncé que d’autres versions s’ajouteront éventuellement.

Quelques chiffres à retenir

D’après les estimations de l’Agence américaine de la protection de l’environnement, le Chevrolet Silverado EV 2024 WT peut parcourir jusqu’à 724 kilomètres avec une seule charge. Quant à la version RST, l’autonomie est estimée à 708 kilomètres.

En activant la fonction Wide Open Watts, le Silverado EV First Edition 2024 déploie une puissance maximale de 754 chevaux et un couple de 785 lb-pi.

Quant à la capacité de remorquage et à la capacité de charge, elles se chiffrent respectivement à 10 000 et 1500 livres.