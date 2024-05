Premier essai Chevrolet Equinox EV 2024 : finalement !

Voilà près de deux ans que Chevrolet a annoncé pour la première fois qu’elle allait commercialiser une version électrique de son VUS compact Equinox. On a vu le modèle se pointer à de multiples salons automobiles avec la promesse que son arrivée était pour bientôt.

Il est enfin là

Ce qui avait frappé l’imaginaire au premier dévoilement, c’était ce prix annoncé de 35 000 $ US. On sait à quel point les véhicules électriques abordables sont rares sur le marché.

Sans trop de surprise, ce ne sera pas tout à fait le cas, du moins au départ, alors qu’on va nous suggérer des versions plus cossues. Le bal va s’amorcer à 48 199 $ au pays. Une version d’entrée de gamme suivra, probablement autour de 40 000 $ – 42 000 $. Il faudra voir de quelle façon Chevrolet gérer tout ça, car il y aura un Bolt EUV à moyen terme, un modèle qui va se situer sous l’Equinox EV dans l’échiquier.

Bref, beaucoup de choses à démêler. Commençons par le commencement, comme le dit l’expression.

Les versions

Réglons de suite le cas des variantes qui seront au menu dès le départ. L’offre va s’amorcer avec la version 2LT, celle à 48 199 $. Elle sera suivie des déclinaisons 2RS (49 999 $), 3LT (50 899 $) et 3RS (52 399 $). Toutes seront livrées en configuration à traction. Chacune pourra recevoir un deuxième moteur (arrière) pour le rouage intégral, lorsque nécessaire. Il faut ajouter quelque 3500 $ à la facture et le tour est joué.

Ce qui sera la grande nouvelle, ce sera l’arrivée de la variante de base 1LT. À un prix autour de 40 000 $, ce sera déjà une bonne affaire. Avec les incitatifs gouvernementaux, tant qu’il y en a, ça va en faire une excellente affaire.

Et vous allez le voir, en mesurant l’offre avec celle de la concurrence, ça devient encore plus évident.

Notez qu’entre les propositions LT et RS, rien ne change sous la structure ; batteries, moteur (s) électrique (s), suspension, etc. Le style est plus sportif avec les modèles RS, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Une approche bicolore est possible avec les deux ; toit blanc pour les variantes LT, noir pour les déclinaisons RS.

L’autonomie

Là où c’est très intéressant avec cet Equinox EV, c’est avec l’autonomie proposée. Avec les modèles à traction, elle est de 513 km. Elle recule à 459 km lorsque le rouage intégral est présent, ce qui demeure bien supérieur à ce que propose la concurrence.

Et le prix est très concurrentiel. En somme, ce n’est pas compliqué, vous en avez plus pour votre argent avec cet Equinox EV. Sa facture, par exemple, se compare à celle du Hyundai Kona EV. Même si l’habitabilité pour les occupants est similaire entre les deux, l’Equinox EV est un modèle compact, pas sous-compact. Le volume de chargement est plus généreux et sur la route, le niveau de confort est nettement supérieur avec le représentant de Chevrolet, notamment avec plus de dégagement à la deuxième rangée.

Pour ce qui est de la quincaillerie, le modèle profite de la plateforme Ultium de General Motors, que l’on va voir se multiplier à travers l’empire. La taille de la batterie est de 85 kWh. Sur une borne rapide, la puissance de recharge peut atteindre 150 kW, ce qui va permettre de récupérer 124 km en 10 minutes. La capacité du chargeur embarqué est de 11,5 kW pour la recharge à la maison sur une borne de niveau 2.

Pour la cavalerie, ça se lit comme suit : 213 chevaux et 236 livres-pieds de couple pour les versions à traction, 288 chevaux et 333 livres-pieds de couple pour celles à rouage intégral. Nous n’avons conduit que la première. Bien franchement, c’est très correct. La faiblesse, c’est à la sortie des blocs, où le couple est peu impressionnant pour un modèle électrique. Cependant, l’entrain intervient rapidement et progressivement, si bien que pour tout dépassement ou reprise, c’est amplement généreux.

Quant à la variante à rouage intégral, c’est la puissance offerte avec la version de base du Chevrolet Blazer, dans une enveloppe plus compacte et plus légère ; il n’y a pas d’inquiétude, comme en témoigne le chrono annoncé de 6,0 secondes au 0-97 km/h. Il est de 8,0 secondes avec les modèles à traction.

Au volant

Aux commandes du véhicule, la première chose qui m’a traversé l’esprit, c’est que les consommateurs vont aimer ça. C’est doux, c’est confortable, et l’autonomie affichée au tableau est rassurante. L’Equinox EV va se vendre, c’est une évidence, car la liste d’arguments qui militent en sa faveur est longue. En gros, à facture égale, voire inférieure, on sert un produit qui offre quelque 100 km de plus d’autonomie, sans rien compromettre en matière de confort et d’équipement.

Même que le système de conduite semi-autonomie Super Cruise, qui pourra bientôt s’activer sur un total de 1,2 million de kilomètres de routes au Canada et aux États-Unis, sera livrable à compter de la version 2LT.

Les commodités varient bien sûr d’une variante à une autre, mais dès le départ, les écrans de 11,0 et 17,7 pouces (bloc d’instruments et système multimédia) sont de série, avec Google intégré cette fois, ce qui élimine Apple CarPlay de l’équation. La présentation est honnête, le confort des sièges est bon et les occupants arrière vont aimer le plancher plat et le dégagement. Le volume de chargement peut atteindre 1614 litres, avec la deuxième banquette couchée. Certains plastiques bon marché peuvent être trouvés ici et là ; il sera important d’y faire attention.

Vous aurez aussi à vous habituer au fait qu’il n’y a pas de bouton pour le démarrage. Vous appuyez sur le frein, passez à la position D, et c’est parti.

Et il y a une tare ; les phares, c’est à l’écran qu’on active ou qu’on éteint, au besoin. On laisse bien sûr ça sur le réglage automatique, mais quelle gaffe de Chevrolet que l’on a vue apparaître une première fois avec la camionnette Colorado !

Conclusion

C’est simple, Chevrolet possède un diamant qu’elle n’aura qu’à polir. L’Equinox EV a une belle mine, est bien aménagé, propose le genre d’autonomie qui rassure, et son format est celui que préfère à peu près 25 % des acheteurs de VUS en Amérique du Nord.

À moins qu’elle ne commette une bourde monumentale, Chevrolet ne peut pas se planter avec ce produit. Il a tout pour lui. La fiabilité devra être au rendez-vous, toutefois. Il faudra éviter le genre de faux pas fait avec les débuts du Blazer. Autrement, préparez-vous à en voir sur les routes des Equinox EV, surtout lorsque la troisième de quatre usines de fabrication de batteries Ultium sera opérationnelle à l’automne, ce qui fait que l’approvisionnement en piles sera moins un enjeu.