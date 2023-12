Chevrolet Blazer EV 2024: On croise les doigts pour la fiabilité

En juillet 2022, Chevrolet a dévoilé en grande pompe le Blazer EV 2024. Un an et demi plus tard, il commence à arriver chez les concessionnaires de la province.

Le Chevrolet Blazer EV 2024 promet une autonomie maximale de 515 kilomètres.

Le Blazer EV 2LT est éligible à 12 000 $ en subventions gouvernementales.

Il n’est pas compatible avec Apple CarPlay ni Android Auto.

Les intentions actuelles de Chevrolet sont claires: électrifier sa gamme de véhicules. Le processus est notamment entamé avec l’Equinox, le Silverado et le Blazer, bien sûr. Ecolo Auto s’est déplacé à San Diego (Californie) pour participer au lancement nord-américain du Chevrolet Blazer EV 2024. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions.

Utilisation de la plateforme Ultium

Si les puristes étaient catastrophés de voir débarquer le Blazer (à essence) en 2019 puisqu’il n’avait absolument rien à voir avec le modèle d’antan, force est de constater que le modèle électrique s’éloigne encore plus de l’authentique 4X4 qu’était le Blazer K5. Autres temps, autres moeurs.

Le nouveau Chevrolet Blazer EV repose sur la plateforme Ultium de General Motors. Il s’agit de l’architecture que le géant électrique utilise pour la conception de ses véhicules électriques actuels et à venir à l’exception des Bolt EV et EUV.

La version d’entrée de gamme, portant l’appellation LT, a droit à deux moteurs électriques qui développent une puissance de 288 chevaux et un couple de 333 lb-pi. Grâce à une batterie de 85 kWh, elle peut parcourir 449 kilomètres avec une charge complète. Il est à noter que Chevrolet bonifiera sous peu la gamme en ajoutant une version à roues motrices avant.

Au milieu de la gamme, on retrouve la version RS. Si on opte pour une version à quatre roues motrices, on a droit à la même batterie, à la même puissance et au même couple. En revanche, en choisissant une version propulsée, qui est donc dotée d’un seul moteur, on profite d’une batterie de plus grande densité (102 kWh) et celle-ci promet une autonomie de 515 kilomètres. Qui plus est, cette version génère une puissance de 340 chevaux et un couple de 325 lb-pi.

Si la configuration à quatre roues motrices est intéressante dans un climat comme celui du Québec, elle déçoit largement par ses performances. Bien sûr, on bénéficie de l’instantanéité de la puissance au décollage et c’est fort bien. En revanche, le modèle s’essouffle rapidement et les reprises sont parfois laborieuses. On se serait définitivement attendu à mieux de la part d’un véhicule électrique de ce prix, de ce format et de nouvelle génération. Cela étant dit, la version propulsée, qui a pourtant droit à un seul moteur, s’est montrée plutôt intéressante. Les accélérations sont suffisamment vives.

Au cours de ce bref essai routier, nous n’avons pas été en mesure d’expérimenter la recharge avec le Chevrolet Blazer EV 2024. Nous avons noté la complexité de l’ouverture de la trappe qui protège le port de recharge. Non seulement le panneau nous semble inutilement gros, mais en plus, le mécanisme est complexe et comporte de nombreuses pièces. Nous nous inquiétons de l’ouverture de la trappe lors d’une tempête de neige ou de verglas.

Par ailleurs, mentionnons que Chevrolet ajoutera également à sa gamme une déclinaison SS qui développera 557 chevaux et 648 lb-pi.

Oubliez Apple CarPlay et Android Auto

Sur le plan de la technologie à bord, General Motors navigue à contre-courant. En effet, les concepteurs du Chevrolet Blazer EV 2024 ont choisi de ne pas offrir la compatibilité avec Apple CarPlay ni Android Auto. Autrement dit, il n’est pas possible d’obtenir l’interface de votre téléphone intelligent sur l’écran du système d’infodivertissement. Chevrolet a plutôt opté pour la stratégie d’intégrer un système technologique développé par Google. Ainsi, Google Maps figure parmi les menus directement du système d’infodivertissement. Cela dit, vous n’aurez pas plus accès à vos textos et à vos applications préférées de votre téléphone intelligent. Et la cerise sur le sundae? Au cours de notre essai, nous avons observé des bogues dans le système.

Il nous apparaît très audacieux de la part de General Motors d’emprunter cette direction. Lorsque nous échangeons avec des conducteurs, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto fait très souvent partie des critères d’achat d’un nouveau véhicule. Afin de convaincre sa clientèle des effets positifs de cette idée, General Motors n’aura pas le choix de démarrer une opération de séduction. Et ce n’est pas gagné d’avance.

Grosso modo, au centre de la planche de bord se trouve un énorme écran tactile de 17,7 pouces. Celui-ci est orienté vers le conducteur. Sous les yeux de celui-ci, on retrouve une instrumentation numérique de 11 pouces. Le tout est relativement bien exécuté, mais nous reprochons le manque de lien entre les deux écrans qui semblent travailler de manière indépendante.

Autrement, les sièges sont confortables et les rangements à bord sont suffisants. L’empattement est long (122 pouces), ce qui procure un habitacle spacieux. L’habitacle rouge et noir procure une bonne dose de personnalité au Chevrolet Blazer EV 2024. Cela dit, l’effet est moins réussi si on choisit la peinture de carrosserie rouge puisque les teintes ne sont pas agencées.

5000 ou 12 000 $ de subventions

Dans sa version 2LT AWD, le Chevrolet Blazer EV propose un prix d’entrée de 59 999 $. Ce n’est certainement pas l’aubaine de l’année. Or, cette déclinaison est éligible à la subvention provinciale de 7000 $ et à celle du fédéral de 5000 $, ce qui totalise 12 000 $. Financièrement, il est soudainement intéressant.

En ce qui concerne la version RS, elle est offerte au prix de 69 999 $. Étrangement, le prix est le même pour une version propulsée que pour une version dotée des quatre roues motrices. Ces déclinaisons ne sont éligibles qu’à la subvention fédérale de 5000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique.

Bien que Chevrolet semble mettre l’emphase sur les versions RS, nous estimons que le Blazer EV 2LT sera le plus populaire au Québec en raison de son éligibilité aux subventions des deux paliers de gouvernement.

Suivant cette logique, il nous apparaîtrait étonnant que la future version SS soit éligible à une quelconque subvention gouvernementale.

En bref

Ce serait un euphémisme que d’affirmer que les attentes envers le Chevrolet Blazer EV 2024 étaient grandes. Cela dit, nous n’avons pas été particulièrement impressionnés par ce nouveau modèle notamment en raison de certains irritants: l’absence de compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, la version AWD moins performante que les versions propulsées et la conception de la trappe du port de recharge qui nous laisse perplexe. Qui plus est, nous demeurons prudents face à la recommandation d’une nouvelle technologie. La plateforme Ultium n’a pas encore fait ses preuves et certains autres constructeurs ont connu d’importantes ratées avec les véhicules électriques de première production. Nous demeurons donc prudents avant de recommander les yeux fermés le Chevrolet Blazer EV 2024.

En ce qui nous concerne, nous avons davantage hâte que Chevrolet débarque avec l’Equinox EV. Son format plaira davantage aux nombreux acheteurs actuels de VUS compacts et son prix devrait être intérieur. Ainsi, on peut imaginer que davantage de versions seront éligibles aux subventions totales.