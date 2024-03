Ces marques qui ne proposent toujours pas de véhicules électriques en 2024

Dans le plan actuel déterminé par le gouvernement canadien, tous les véhicules à passagers vendus au pays devront être à zéro émission d’ici 2025. Certainement ambitieux, cet objectif sous-entend que la vente de véhicules légers neufs à essence sera interdite dans onze ans. Afin d’atteindre cet objectif, les constructeurs automobiles redoublent d’ardeur afin d’accroître leur offre en matière de véhicule électrique et, surtout, de développer des technologies zéro émission qui répondent aux besoins des consommateurs canadiens.

Si à l’heure actuelle une majorité de manufacturiers automobiles proposent déjà un ou plusieurs modèles électriques dans leur catalogue, certains traînent de la patte.

Voici les marques qui ne proposent toujours pas de véhicules électriques en 2024.

Acura

Pour 2024, Honda débarque avec le Prologue, un premier véhicule électrique pour le marché nord-américain. Or, la situation est différente pour la marque de prestige du groupe qui ne compte aucun modèle hybride ou électrique actuellement dans sa gamme. Dans les mois à venir, il est prévu que le ZDX s’ajoute au catalogue d’Acura. Tout comme le Prologue, il est développé en partenariat avec General Motors et il est bâti sur la plateforme Ultium.

Alfa Romeo

Jusqu’à cette année, la marque Alfa Romeo ne commercialisait que deux modèles: la berline Giulia et le VUS Stelvio. Afin de bonifier son offre, le Tonale s’est joint à la famille pour l’année-modèle 2024. Son format est plus compact que le Stelvio et il peut être livré avec la technologie hybride rechargeable. En revanche, la marque italienne ne compte aucun véhicule électrique dans son présent catalogue. Plus tard cette année, Alfa Romeo devrait lever le voile sur le Milano, un premier véhicule 100% électrique.

Buick

Alors que Chevrolet, Cadillac et GMC comptent un ou plusieurs véhicules électriques dans leur portfolio, la marque Buick semble quelque peu laissée de côté sur le plan de l’électrification. En effet, à l’heure actuelle, le catalogue de Buick est composé de quatre VUS à essence. Il est écrit dans le ciel que cette marque aura droit, éventuellement, à un véhicule électrique bâti sur la plateforme Ultium. Dès 2025, on devrait voir arriver la famille de produits Electra. Cette appellation définira les véhicules électriques chez Buick.

Dodge, Chrysler, Jeep, Ram

Alors que la Fiat 500 effectue un retour avec un modèle 100% électrique, les autres marques de Stellantis ne proposent toujours pas de modèle électrique. En ce moment, les acheteurs peuvent se contenter notamment de la technologie hybride rechargeable disponible avec les Jeep Wrangler et Grand Cherokee en plus du Dodge Hornet. Cela étant dit, à moyen terme, l’offre de véhicules électriques est plus que prometteuse avec entre autres la Dodge Charger de nouvelle génération, le Jeep Wagoneer S et le Ram 1500 REV.

Infiniti

Si Nissan ne commercialise pas moins de deux véhicules électriques en 2024, soient les Leaf et Ariya, la situation est différente du côté d’Infiniti. En effet, la marque japonaise de véhicules de luxe ne propose aucun véhicule électrique ni même hybride. La gamme est composée de quatre VUS à essence en plus d’une voiture. Toutefois, il est important de mentionner qu’Infiniti a dévoilé quelques véhicules conceptuels, comme les QX Inspiration et Vision Qe, qui illustrent l’avenir électrique de la marque.

Land Rover

Alors que Jaguar a été un précurseur dans le segment des VUS électriques de luxe avec le i-Pace, Land Rover a emprunté une direction différente. Pour le moment, la marque britannique ne compte aucun véhicule électrique. Ses VUS de luxe ont toutefois droit à la technologie hybride rechargeable ou l’hybridation légère.

Mitsubishi

Après avoir commercialisé l’i-MiEV pendant plusieurs années, Mitsubishi s’est retiré du marché du 100% électrique en cessant la commercialisation de cette citadine. Pour l’heure, le constructeur japonais se concentre sur la technologie hybride rechargeable avec l’Outlander qui connaît beaucoup de succès au Québec.

À la lumière de ce tour d’horizon, on constate que plusieurs marques n’ayant aucun véhicule électrique dans leur catalogue actuel sont sur le point d’emprunter le virage électrique. Cela étant dit, il importe de préciser qu’à la liste de marques généralistes s’ajoutent également plusieurs marques de voitures de luxe et exotiques. En effet, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley, Aston Martin et Maserati n’ont toujours pas de modèle 100% électrique à proposer à leur clientèle fortunée.