CES 2024 : VinFast lève le voile sur son concept de pickup VF WILD

Le pickup pourrait être prêt dès 2026.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un concept.

Nous avons appris dans les dernières heures que le sympathique et plus abordable multisegment électrique VF 3 de VinFast allait être commercialisé en Amérique du Nord. Voilà déjà une excellente nouvelle pour les consommateurs qui n’ont pas les moyens de se payer un VÉ dispendieux.

Toutefois, le constructeur d’origine vietnamienne avait une autre surprise pour les membres de la presse présents au CES de Las Vegas. En effet, VinFast a dévoilé le concept VF WILD, un pickup qui pourrait bien changer la donne dans la perception du public nord-américain face à cette marque créée de toutes pièces il y a quelques années à peine.

Le format camionnette, inutile de le rappeler, est très populaire aux États-Unis et au Canada, le virage électrique qui a d’ailleurs influencé plusieurs divisions automobiles à se lancer dans le développement de camions munies de boîtes de chargement derrière.

En revanche, la présence de ce concept qui n’est pas trop loin d’un modèle de production n’est accompagnée que de très peu d’informations au moment d’écrire ces lignes. On sait tout de même qu’il s’agit d’un modèle de taille intermédiaire et que la silhouette de ce modèle qui semble de toute évidence être basé sur une plateforme monocoque, n’a rien à voir avec aucun autre modèle de pickup électrique du moment.

Ironiquement, certaines lignes du concept – surtout à l’arrière du véhicule – rappellent le design de l’automobile américaine des années 50 et 60 et force est d’admettre que le résultat est assez réussi. La boîte de chargement est très fonctionnelle, avec un accès direct à l’habitacle via ce panneau qui s’abaisse dans la cabine, une solution déjà observée sur le futur Chevrolet Silverado EV.

Certes, la présence de portières suicide confirme que le véhicule est encore à l’étude, mais le simple fait que VinFast profite de son passage à Las Vegas pour montrer ce camion électrique illustre l’intérêt que les stratèges de la marque ont pour ce segment hautement lucratif. À cet égard, la présidente de VinFast, Le Thi Thu, a indiqué à Automotive News que le pickup pourrait être prêt pour la production « dès 2026 ».

Reste maintenant à voir quelle sera la réaction du public et si le constructeur ira de l’avant avec ce projet. VinFast semble avoir le vent dans les voiles, mais il ne faut pas oublier que le constructeur n’a pas encore fait ses preuves dans l’arène automobile.