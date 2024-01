CES 2024 : Sony Honda Mobility dévoile une Afeela évoluée

Le prototype présenté par Sony Honda Mobility est très près de la production en série.

Le contenu technologique est très élevé.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de ce projet impliquant la maison Sony avec l’industrie automobile. En fait, il s’agit plus précisément de Sony Honda Mobility et de sa berline entièrement électrique Afeela.

Cette semaine, à l’occasion du CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas, la co-entreprise a profité de son passage dans la ville du vice pour y présenter une version évoluée de sa berline Afeela au design effacé. S’il est vrai que les flancs de cette future berline électrique sont simplistes, il est tout de même intéressant de constater que le projet avance et qu’il y a fort à parier que la version de production de la voiture sera très proche de ce prototype dévoilé au Centre des Conventions de Las Vegas.

L’un des indices sur ces changements vers une voiture destinée à la production en série se trouve justement non loin du pilier A de la berline : les miroirs extérieurs. L’épaisseur des piliers est également à noter ici, la voiture qui doit tout de même respecter certaines normes de sécurité. À l’avant, le bouclier adopte un nouveau pare-chocs, tandis qu’à l’endroit où prend place la traditionnelle grille de calandre, un mince écran extérieur peut même afficher l’humeur du conducteur ou même l’état de la voiture et la température qu’il fait à l’extérieur de la voiture. Une bande lumineuse vient unifier la portion avant, tout juste au-dessus des blocs optiques. Les jantes ont quant à elles conserver ce design très aérodynamique pour maximiser l’autonomie entre les recharges.

L’habitacle n’est pas en reste, notamment à l’avant avec une planche de bord dominée par ce très large écran. Ce dernier traverse la voiture de gauche à droite avec une multitude d’informations disponibles. La console centrale, de nouvelle facture, peut désormais accueillir deux appareils intelligents pour la recharge de ceux-ci pendant le trajet. Le volant de type « yoke » est flanqué de deux leviers de part et d’autre, un pour la boîte de vitesses et l’autre, pour les commandes quotidiennes comme les essuie-glaces et les clignotants.

La berline est équipée d’office d’une paire de moteurs électriques développant chacun 241 chevaux (180 kW) avec une batterie au lithium-ion d’une capacité de 91 kWh. La voiture est également compatible avec les bornes de recharge rapide de 150 kW.

La technologie fait évidemment partie de la formule véhiculée par la co-entreprise, Ainsi, l’intelligence artificielle va contribuer à simplifier la vie de l’utilisateur en proposant un « agent personnel de conversation ». Autrement dit, le système sera capable d’entretenir une conversation avec le conducteur. L’association avec l’entreprise Epic Games s’est aussi matérialisée en de superbes graphiques dans l’écran principal à l’avant. L’entreprise a même développé un mode « Monstre » et un mode « Sous l’eau », ce qui ajoute des éléments humoristiques dans l’écran de réalité augmentée.

Ce qu’on sait au moment d’écrire ces lignes, c’est que la voiture devrait entrer en production en 2025. Bref, il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir observer une voiture développée par Honda et Sony.