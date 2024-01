Cadillac prévoit de présenter un modèle V-Series électrique dans le courant de l’année

Le premier véhicule électrique de la marque sera présenté à l’occasion du 20e anniversaire de la V.

Les ventes de Cadillac V ont été les plus fortes de l’année dernière.

L’année 2024 marque les 20 ans de la Série V chez Cadillac. La marque est peut-être sur la voie de l’électrification complète d’ici 2030, mais la branche performance n’est pas en reste. Au contraire, une nouvelle indique que nous pouvons nous attendre à voir un Cadillac V électrique cette année.

« La performance fait partie de la promesse de la marque Cadillac », ont déclaré les responsables de Cadillac, rapporte Carscoops. Cela signifie qu’ils proposeront des variantes performantes, quel que soit leur moteur.

Les responsables de la société ont ensuite annoncé que Cadillac montrerait une « interprétation de ce à quoi ressemblerait une série V sous forme de véhicule électrique ». Ce concept de V électrique devrait être dévoilé dans le courant de l’année.

Les véhicules électriques de Cadillac utilisent la plateforme Ultium de GM, qui comprend des batteries et des moteurs électriques. La plus puissante des offres Ultium actuelles est le Hummer EV, qui offre jusqu’à 1 000 ch avec son système à trois moteurs. Cette puissance pourrait facilement être intégrée dans les modèles Cadillac tels que l’Escalade IQ EV, qui deviendrait ainsi un VUS très performant.

Les modèles Lyriq, Optiq et Vistiq de série V seraient également faciles à commercialiser pour Cadillac, si la marque estime que la demande est là. Grâce à Tesla, on s’attend à ce que les modèles électriques soient plus performants, ce qui laisse Cadillac dans l’expectative.

En attendant, la marque V affiche des résultats records. Les ventes de la série V de Cadillac ont augmenté de 55 % l’année dernière, le nouvel Escalade V et les modèles CT4 et CT5 V existants faisant l’objet d’une forte demande.