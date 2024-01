Cadillac Escalade IQ: en primeur québécoise au Salon de l’Auto de Montréal

Dans le cadre du Salon International de l’Auto de Montréal, Cadillac a dévoilé en primeur québécoise l’Escalade IQ.

Le Cadillac Escalade IQ peut parcourir jusqu’à 724 kilomètres avec une charge.

Il est bâti sur l’architecture Ultium de General Motors.

Il développe une puissance allant jusqu’à 750 chevaux.

Très attendue, cette déclinaison électrique du modèle phare de la marque de luxe fait partie du portfolio qui compte pas moins de cinq modèles actuels ou à venir. En effet, en plus de l’Escalade IQ et du Lyriq qui est disponible en ce moment, Cadillac a dévoilé les Vistiq, Optiq et Celestiq.

Le Cadillac Escalade IQ est bâti sur l’architecture électrique Ultium de General Motors. Défini comme un VUS électrique de grand format, il compte trois rangées de sièges et peut accueillir jusqu’à sept occupants. Grâce à une batterie de 200 kWh, il peut parcourir jusqu’à 724 kilomètres avec une seule charge. Sur une borne de 350 kW, il est en mesure de regagner pas moins de 160 kilomètres en seulement 10 minutes d’après les informations fournies par le constructeur.

Sur le plan technique, Cadillac affirme que la puissance développe peut atteindre les 750 chevaux en fonction du mode de conduite sélectionné. Quant au couple, il s’élève à 785 lb-pi. Il ne faut que 5 secondes au Escalade IQ pour franchir le cap des 96 km/h depuis l’arrêt. Il est capable de remorquer une charge pouvant l’élever jusqu’à 8000 livres.

À l’intérieur, l’Escalade IQ impressionne notamment grâce à son écran incurvé à DEL de 55 pouces. Autrement dit, l’écran relie les deux piliers A et occupe la largeur complète de la planche de bord. La technologie comprend Google intégré.

Soulignons que l’Escalade IQ a droit à la suspension adaptative Magnetic Ride 4.0 dont le rôle est d’offrir un maximum de confort de roulement. Il est équipé de jantes de 24 pouces.

Un espace de rangement a été prévu sous le capot avant. De série, ce VUS électrique est livré avec le système d’aide à la conduite mains libres Super Cruise pour une durée de trois ans. D’ailleurs, sur le plan de la sécurité, l’Escalade IQ ne lésine pas. En effet, il est doté des éléments suivants: la direction assistée avec surveillance des angles morts, le freinage d’urgence automatique dans les intersections, la vision périphérique HD, l’aide au stationnement automatique amélioré et le freinage de détection des piétons et des cyclistes à l’avant.

Il est prévu que la production du Cadillac Escalade IQ débute dès l’été prochain. Il sera assemblé à l’usine Zéro du Detroit-Hamtramck Assembly Center de General Motors, au Michigan. Pour l’heure, l’échelle de prix n’a pas été connue. Nous ne prévoyons pas qu’il soit éligible aux crédits gouvernementaux.

Parmi les autres véhicules de Cadillac présents au salon, mentionnons les XT4 2024, Lyriq et la berline CT5.

Rappelons que le Salon International de l’Auto de Montréal 2024 se tient du 19 au 28 janvier au Palais des congrès de Montréal.