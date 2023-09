Cadillac dote la 2025 CT5 d’un écran massif et d’un nez plus large

– Le lifting de la CT5 2025 lui donne plus de gueule.



– Le nouvel écran intègre Google

La berline Cadillac CT5 2025 reçoit un nouveau nez et davantage d’équipements de série. De plus, elle se dote d’un nouvel écran de 33 pouces afin d’améliorer l’année prochaine le modèle qui connaît cette année sa meilleure année de vente.

« On ne saurait trop insister sur l’importance de la CT5 dans le portefeuille de Cadillac », a déclaré John Roth, vice-président de Global Cadillac. « À l’échelle mondiale, la CT5 connaît la meilleure année de vente de son histoire. La CT5 2025 reste fidèle à ce que les clients aiment dans ce véhicule, tout en lui apportant un nouveau look et les dernières technologies et caractéristiques de sécurité. »

Les changements commencent par un nouveau bouclier avant qui donne à la Cadillac CT5 une allure plus large et plus agressive. Le nouveau nez ajoute des phares superposés et rend les feux verticaux de la Cadillac encore plus hauts que sur le modèle de l’année dernière. Comme l’année dernière, la calandre des modèles Sport est remplacée par une grille noire, mais elle est plus large et plus basse que celle des modèles de luxe.

À l’intérieur, l’écran de 33 pouces est un ensemble homogène qui couvre le poste d’infodivertissement et le tableau de bord. Il s’agit d’un écran tactile sur la majeure partie de la surface, à l’exception de la partie située derrière le volant, qui permet une saisie tactile.

Le nouvel écran de la CT5 2025 fonctionne avec un nouveau logiciel intégrant Google. Le conducteur dispose ainsi de l’assistant Google, de Google Maps et de la boutique Google Play, ainsi que de la communication mains libres, du trafic en direct et de bien d’autres choses encore. Cadillac propose à nouveau le système Super Cruise, qui est doté d’une nouvelle fonction d’alerte à l’attention du conducteur.

Les deux groupes motopropulseurs de Cadillac demeurent inchangés. Il y a un quatre cylindres 2.0L de 237 ch et un V6 3.0L de 335 ch. Le constructeur n’a pas mentionné les modèles V ou Blackwing, mais nous espérons en savoir plus ultérieurement.