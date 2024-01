Cadillac CT5-V et CT5-V Blackwing 2025: un léger renouvellement

Pour l’année 2025, Cadillac renouvelle légèrement ses CT5-V et CT5-V Blackwing. Rappelons que la marque de luxe américaine avait dévoilé la CT5 2025 l’automne dernier.

La portion avant est sommairement redessinée.

La CT5-V Blackwing conserve son moteur V8 suralimenté.

Cadillac célèbre le 20e anniversaire de la famille V-Series.

Les changements esthétiques pour l’année-modèle à venir sont subtils, mais toute de même présents. Mentionnons que la portion avant a été redessinée de même que les phares à DEL. Trois nouvelles couleurs s’ajoutent à la palette existante: drift métallique, deep space métallique et typhon métallique. On bonifie également l’expérience avec un jeu d’éclairage pour l’entrée et la sortie du véhicule. Dans le cas de la CT5-V Blackwing, on note aussi l’ajout d’un nouvel ensemble de fibre de carbone qui comprend notamment un diffuseur.

À l’intérieur, on constate la présence d’un écran tactile de 33 pouces. Le système inclut une fonction d’enregistrement des performances de la voiture pour les utilisateurs de piste de course ainsi que l’analyse du rendement du pilote en plus de fournir des conseils ou recommandations au besoin. Via l’écran, on retrouve aussi la technologie Google intégré qui comprend Google Maps et Google Play. Les commandes du système de climatisation, de chauffage et de ventilation ont été retravaillées.

Sous le capot

Sur le plan mécanique, l’offre demeure la même. La Cadillac CT5-V 2025 continue d’être animée par un moteur V6 turbocompressé de 3,0 L. Ce bloc développe une puissance de 360 chevaux et un couple de 405 lb-pi. Les consommateurs peuvent cocher l’option des quatre roues motrices.

De son côté, la Cadillac CT5-V Blackwing 2025 est propulsée par un moteur V8 suralimenté de 6,2 L. Celui-ci déploie une puissance de 668 chevaux et un couple de 659 lb-pi. Les acheteurs ont le choix entre une transmission manuelle à six rapports et une boîte automatique à dix rapports.

Les CT5-V et et CT5-V Blackwing seront officiellement présentées au public les 27 et 28 janvier prochains à l’occasion de la course Rolex 24 à Daytona.

Les deux berlines seront assemblées à l’usine de General Motors à Lansing Grand River au Michigan. La production débutera au cours de l’été prochain. Pour le moment, l’échelle de prix et les cotes de consommation n’ont pas été divulguées.