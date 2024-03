Cadillac cherche à retrouver ses lettres de noblesse

Chaque constructeur automobile et chaque marque a vécu de bons et de moins bons moments au cours de leur histoire, alors qu’on tente de s’adopter aux nouvelles tendances et aux changements dans les habitudes d’achat des consommateurs. Une de ces marques est Cadillac, qui célèbre actuellement son 120e anniversaire.

Parmi les bons moments de Cadillac, un record de ventes à la fin des années 70, même si sa gamme de produits, composée largement d’énergivores paquebots sur roues, laisse croire l’inverse. Du point de vue du design, les années 50 et 60 ont été marquantes. Côté fabrication et innovation, on doit de façon discutable reculer jusqu’aux premières années d’existence de la marque, lorsqu’elle vantait l’interchangeabilité complète des pièces entre ses voitures, rendue possible par la précision de son processus de fabrication, ainsi que l’introduction de systèmes électriques complets, de moteurs V8 et V16 de calibre mondial, de démarreurs électriques et de toits fabriqués entièrement en acier. Cadillac s’était autoproclamée le standard du monde, ce qu’à peu près personne n’a débattu à l’époque.

Plus d’un siècle plus tard, Cadillac est toujours là, mais plusieurs marques automobiles l’ont surpassé quant au prestige, à la qualité de fabrication et à la désirabilité. Alors que la marque de luxe de GM a entamé sa transition vers une gamme de véhicules 100 % électriques, ce qu’elle vise à compléter d’ici 2030, Cadillac cherche une fois de plus à retrouver ses lettres de noblesse. Elle veut y arriver en proposant un mélange de performance, de luxe, de personnalisation et de design à travers sa gamme de produits, dont le fer de lance s’avère la nouvelle Cadillac Celestiq 2024.

Berline à hayon 100 % électrique assemblée à la main en quantités très limitées, la Celestiq proposera un nombre infini de couleurs de carrosserie ainsi que de matériaux et de textures dans l’habitacle, dans la même veine que l’expérience d’achat chez Rolls-Royce et Bentley. La Celestiq est équipée de deux moteurs électriques générant un total estimé de 600 chevaux et un couple de 640 livres-pied, d’un rouage intégral, d’une batterie de 111 kWh et d’une autonomie projetée de 483 kilomètres sur une pleine charge. La Celestiq sera assemblée dans un atelier dédié et vendue à partir d’environ 340 000 $ US. Avec la Celestiq, Cadillac ne manque certainement pas d’ambition ou d’audace.

Une partie du succès de la berline porte-étendard repose sur le design intérieur et extérieur, bien sûr, mais c’est aussi le cas pour les autres modèles aussi. Et comment Cadillac se distinguera-t-elle de ses rivales dans le marché des véhicules de luxe? On a demandé à Laetitia Lopez, directrice du design CMF (Colors, Materials and Finishes ou couleurs, matériaux et finitions) chez Cadillac, lors de sa visite au Salon de l’auto de Montréal.

« Je crois que c’est le mélange de technologie, de confort, d’espace, de matériaux, de finitions et de fabrication que nous offrons. Réunis ensemble, tous ces éléments définissent la marque. Nous nous assurons que le client soit au centre de l’organisation. Nous étudions leurs besoins et sommes à leur écoute de ce qu’ils veulent. »

Concernant la transition vers les véhicules électriques, les stylistes ont-ils changé leur façon de travailler? « oui, puisque ce n’est pas la même architecture, » a dit Mlle Lopez. « À l’extérieur, on n’a plus besoin d’avoir une calandre dotée d’une grille ouverte pour la ventilation. On se retrouve donc avec une grande surface pour réinventer le visage de Cadillac. L’équipe de design avait donc l’opportunité de travailler sur les graphiques et la chorégraphie de l’éclairage. Va-t-on l’allumer en montant vers le haut, ou vers le bas? Intègre-t-on une animation? C’était une partie très amusante du travail. »

Quant à l’habitacle des véhicules, elle a ajouté : « on a beaucoup plus d’espace puisque le plancher est plat, alors pas besoin d’une console fermée. Cela nous a donné quelques opportunités pour la console à l’avant. Par exemple, d’avoir une ouverture permettant un espace de rangement ouvert. Une fois de plus, [les VÉ] sont vraiment intéressants afin de pouvoir réinventer l’habitacle et créer plus d’espace. En revenant à nos clients, ont-ils besoin de cet espace pour ranger leurs sacs et d’avoir un accès facile à ces espaces de rangement? Tous ces éléments aident certainement à réinventer ce qui est devenu le nouveau langage de design chez Cadillac, et on peut le faire parce que c’est un véhicule électrique. »

Les nouveaux véhicules arrivant sur le marché, électriques ou non, arborent plus d’écrans surdimensionnés que jamais afin d’offrir une expérience plus sophistiquée à leurs propriétaires. La Celestiq et le futur Cadillac Escalade IQ 2025 sont tous les deux équipés d’un panneau pleine largeur, intégrant un total de 55 pouces d’affichage. Arrivera-t-on à un moment où il y aura trop d’écrans dans un véhicule? « Ça sera probablement déterminé selon le choix des consommateurs, » a dit Mlle Lopez. « Si l’on arrive à un point où les consommateurs n’en veulent pas autant, on pourra réviser cette stratégie. Toutefois, avec les données que nous avons, avec la communication que nous entretenons [avec nos clients], on semble avoir pris la bonne décision jusqu’à maintenant. »

En revenant au Celestiq, Cadillac a publiquement dévoilé quelques unités en sol nord-américain, arborant quelques teintes de carrosserie différentes. Jusqu’à maintenant, on a vu Habanero (orange), Venom (vert pomme), Boysenberry (mauve), Vixen (rouge rosé), Nimbus (gris bleuté), Infrared (rouge foncé), Bleu Santorini, Aspen (vert foncé) et Siku (argent). Toutefois, le client peut choisir la couleur qu’ils veulent. « Évidemment, on a développé des choses si un client veut bouger rapidement, on a des éléments déjà prêts, » a précisé Mlle Lopez. « Toutefois, on ne les limite pas à ça. Par exemple, si vous nous demandez de reproduire votre veston, nous pouvons le faire. Même chose pour le choix des matériaux, c’est pas mal ce que vous voulez. Et nous confectionnerons l’habitacle avec ce matériel désiré, du moment qu’il n’y a pas d’impact sur la sécurité. »

La gamme actuelle de Cadillac comprend les berlines Cadillac CT4 et Cadillac CT5 ainsi que leurs variantes plus performantes (CT4-V et CT5-V) et très performantes (CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing), les multisegments Cadillac XT4, Cadillac XT5, Cadillac XT6 et Cadillac Lyriq, le Cadillac Escalade pleine grandeur en formats régulier et Escalade ESV à empattement long avec leurs variantes très performantes Escalade-V, ainsi que la Cadillac Celestiq au sommet. Cet été, la production du tout nouveau, tout électrique Cadillac Escalade IQ 2025 s’amorcera, avec une version allongée Escalade IQL suivant peu après. D’autres modèles sont en route, dont le Cadillac Optiq 2025 de taille compacte et le Cadillac Vistiq 2026, un intermédiaire à trois rangées de sièges. La marque profitera de son portfolio de véhicules électriques afin de conquérir des marchés internationaux comme l’Europe, la Chine, le Moyen-Orient et l’Australie, avec le Lyriq comme tête d’affiche.

Plus abordable que la Celestiq, mais quand même très cher avec un prix de départ de 130 000 $ US, l’Escalade IQ cherchera à séduire des clients potentiels avec un habitacle somptueux, un design attrayant et une motorisation produisant jusqu’à 750 chevaux, avec un couple de 785 livres-pied. L’autonomie annoncée du VUS est de 724 kilomètres sur une pleine charge.

Avec cette gamme de véhicules électriques en préparation, et la continuité d’un portfolio de véhicules à essence jusqu’en 2030, le futur semble très intéressant chez Cadillac. La marque n’est peut-être plus un pionnier technologique comme ce fut le cas il y a 100 ans, elle cherche néanmoins à se rétablir comme une marque de référence à travers le design, le luxe, les performances et la qualité de fabrication.