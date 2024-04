BYD s’apprête à lancer un pickup à énergie nouvelle

Il n’y a toujours pas de plans pour l’Amérique du Nord.

Cette camionnette pourrait très bien être hybride.

Le constructeur chinois BYD (pour Build Your Dreams) se retrouve assez souvent au centre de l’actualité depuis quelques mois, notamment parce qu’il vient jouer dans les plates-bandes de Tesla avec une gamme assez étendue de véhicules électrifiés. Rappelons que BYD, contrairement à la division co-fondée par Elon Musk, commercialise aussi des véhicules hybrides et hybrides rechargeables en plus de ses véhicules 100 % électriques.

Toutefois, BYD ne compte pas de camionnette au sein de son alignement et c’est là que ça devient intéressant, car le géant chinois s’apprête à lancer le sien au fil des prochains mois. D’ailleurs, BYD a aussi dévoilé ces photos d’une camionnette de taille intermédiaire destinée à faire la vie dure aux Toyota HiLux, Ford Ranger et Isuzu D-Max de ce monde, pour ne nommer que ceux-là.

Sur les images, on peut apercevoir un pickup doté d’une cabine d’équipe, une tendance déjà fort populaire à l’échelle internationale. On remarque également que le camion adopte une carrure plus classique contrairement à un Tesla Cybertruck qui brise toutes les conventions. La silhouette de ce camion intermédiaire maquillé est beaucoup plus proche de ce que propose déjà la concurrence avouée du futur camion.

Pour l’instant, les détails sur le type de motorisation envisagé par BYD sont limités, mais les stratèges du constructeur ont au moins affirmé que le pickup en question serait le premier camion doté d’une « énergie nouvelle ».

Il serait étonnant que BYD confirme son entrée sur le marché nord-américain au moment d’écrire ces lignes, et ce, malgré l’ajout d’un véhicule qui risque de plaire au public situé au nord de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Pour l’instant, le géant chinois capitalise sur les autres marchés comme l’Australie, l’Amérique du Sud et l’Asie, en plus de dominer son marché local avec 33 % des parts de marché de l’automobile électrique en 2023.

Il est toutefois intéressant que BYD se lance dans la course aux camions, que ce soit pour l’Amérique du Nord ou non.