BYD cherche à implanter une usine au Mexique

Le constructeur chinois a déjà une usine en Thaïlande en construction et une autre planifiée au Brésil.

BYD pourrait s’établir aux États-Unis.

Le marché nord-américain de l’automobile électrique pourrait bientôt accueillir un nouveau joueur. Et ce dernier ne se classe pas dans la catégorie des startups aux ambitions élevées. Le constructeur chinois BYD aurait en effet l’intention de construire une usine dédiée aux véhicules électriques au Mexique, selon ce qu’indique un article paru sur Nikkei Asia.

L’arrivée de BYD aux portes des États-Unis – et même du Canada grâce à l’accord de libre-échange entre les trois pays – n’a rien de surprenant. Le constructeur chinois est devenu à la fin de 2023 le plus grand producteur de véhicules électriques, surpassant même Tesla au fil d’arrivée. La gamme de BYD compte sur quelques modèles abordables, ce qui contribue au succès de la marque.

Qui plus est, BYD a déjà confirmé un investissement massif dans la construction d’une usine au Brésil, tandis qu’en Thaïlande, la construction d’une usine pour cette région du globe est déjà en branle.

C’est le directeur mexicain de la marque qui a indiqué à Nikkei Asia que BYD avait un œil sur le Mexique pour sa prochaine usine. Un tel complexe pourrait même agir en tant que centre de distribution vers les États-Unis, le Canada et d’autres marchés.

Rappelons que quelques constructeurs envisagent également de s’établir au Mexique pour la production de véhicules électriques, notamment Tesla, Kia, BMW et Stellantis, pour ne nommer que ceux-là.

Cette clause dans l’accord de libre-échange oblige les constructeurs à faire appel à un minimum de 75 % des composantes fabriquées dans l’un des trois pays pour profiter des avantages tarifaires. D’ailleurs, il ne faudrait pas écarter la possibilité d’une usine BYD en sol américain. Lorsqu’un véhicule électrique est assemblé aux États-Unis, il est éligible à ce crédit d’impôt potentiel de 7 500 $.

De plus, si BYD remporte son pari de s’établir en Amérique du Nord, il viendra secouer le marché de la voiture électrique avec des modèles plus abordables comme les Seal, Atto 3 et Dolphin. BYD compte aussi sur une gamme complète de véhicules électrifiés.

Mais bon, au moment d’écrire ces lignes, il faudra attendre une annonce officielle avant de croire à l’arrivée des produits BYD sur nos routes.