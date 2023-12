Buick Encore GX 2024: sous-motorisé, trop cher et pas assez distinctif

Entre les Chevrolet Trax et Trailblazer, le nouveau Buick Envista et l’Encore GX en plus du Cadillac XT4, General Motors ne manque vraisemblablement pas de VUS sous-compacts à proposer à sa clientèle. Pour 2024, ces modèles sont sommairement renouvelés ou carrément nouveaux d’un bout à l’autre.

Le Buick Encore GX est partiellement redessiné pour 2024.

Il est animé par un moteur turbocompressé à trois cylindres de 155 chevaux.

Il est offert à partir de 32 475 $.

Cet automne, Ecolo Auto a mis à l’essai le Buick Encore GX 2024 sur les routes du Québec. Voici le bilan complet de nos impressions.

Des nouveautés timides

Pour 2024, Buick ne réinvente pas la roue avec l’Encore GX. On a partiellement redessiné la portion avant en incluant le nouvel écusson de la marque. On a mis à jour l’habitacle – on y reviendra – et une nouvelle sélection de jantes est proposée. C’est tout. Avouez que c’est succinct.

Seulement trois cylindres

Sur le plan mécanique, Buick ne gagne pas de points avec l’Encore GX. Peu importe la version choisie, vous avez droit à un maigre moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,3 L. Oui, vous avez bien lu. La taille de la cylindrée de ce VUS prétendument de luxe est inférieure à celle d’un carton de lait. Le tout développe 155 chevaux et 174 lb-pi. Étonnamment, le couple est assez généreux, ce qui le rend plutôt agréable à conduire en milieu urbain. En revanche, ce petit moteur s’essouffle rapidement.

Si vous optez pour une version de base portant l’appellation Privilégié, la puissance est acheminée aux roues avant. Si vous désirez obtenir les quatre roues motrices, vous devez allonger 2000$ supplémentaires ou faire le saut vers une version Sport de Tourisme – on se demande encore ce que ça veut dire – ou Avenir. Dans le cas d’une version traction, le moteur est jumelé à une transmission à variation continue. Autrement, il est marié à une boîte automatique à neuf rapports. Cette dernière s’est montrée plutôt efficace au cours de notre période d’essai.

Évidemment, on reproche à General Motors de ne pas offrir une version électrifiée de l’Encore GX. Certes, on vise à atteindre une consommation d’essence qui soit la plus basse possible et c’est pour cette raison que sa mécanique ne compte que trois cylindres. Or, un petit moteur à quatre cylindres avec la technologie hybride arriverait certainement à offrir mieux que les 8 L/100 kilomètres enregistrés par l’ordinateur de bord au terme de notre essai routier. Non seulement il permettrait d’obtenir un meilleur rendement, mais son utilisation serait nettement plus agréable. Il est à noter que Ressources naturelles Canada annonce une cote officielle de 8,8 L/100 kilomètres pour le Buick Encore GX 2024.

Un habitacle qui ne se démarque pas

Montez à bord d’un Chevrolet Trax 2024 qui coûte moins de 30 000 $. Ensuite, montez à bord d’un Buick Encore GX dont le prix avoisine les 40 000 $. À quelques petits détails près, vous vivrez sensiblement la même expérience. La marque Buick devrait offrir un petit plus. Elle devrait proposer une touche de luxe, mais celle-ci est visiblement absente. On retrouve le même écran tactile de 11 pouces et l’instrumentation numérique de 8 pouces sous les yeux du conducteur.

Un système à quatre roues motrices toujours décevant

Comme c’est le cas pour la plupart des VUS produits actuellement par General Motors, il faut activer manuellement le système à quatre roues motrices. On ignore la raison pour laquelle le constructeur s’entête avec cette stratégie. La plupart des véhicules concurrents sont dotés d’un système à quatre roues motrices qui est automatique. Autrement dit, lorsqu’on circule sur une surface mouillée, glacée ou enneigée et qu’une perte de traction est décelée, le système achemine une partie du couple vers l’arrière dans le cas d’un véhicule typé traction. Dans le cas de l’Encore GX 2024 et de la plupart des autres VUS de General Motors, il faut appuyer sur un bouton pour enclencher le système à quatre roues motrices. À notre avis, le constructeur fait fausse route. Les consommateurs devraient avoir droit à un système automatique.

Une marque éternellement en quête d’image

Le positionnement de la marque Buick est difficile. Chevrolet vise le grand public avec ses nombreux VUS alors que Cadillac s’adresse à une clientèle plus fortunée en quête de confort et de luxe. De son côté, Buick tente de s’accaparer une part de marché entre les deux. Force est de constater que c’est périlleux pour le constructeur et, particulièrement au Québec. La raison est fort simple à notre avis. Buick n’a pas d’image. Buick n’évoque rien. À part peut-être la grosse berline que votre grand-père possédait à une autre époque.

Il y a quelques années, Buick a tenté de se donner une nouvelle image. On avait embauché Maripier Morin comme porte-parole afin de renouveler cette nouvelle image de marque. Hélas, on sait ce qui s’est passé. Tout ce qu’on a bâti s’est effondré et il faudrait recommencer. Est-ce que ça en vaut la peine?

En bref

Le véhicule mis à l’essai coûtait précisément 39 609 $. C’est beaucoup de sous, direz-vous. Mais en même temps, tout coûte cher alors qu’on traverse une période inflationniste. Or, si on vous dit qu’on Mazda CX-30 GT à moteur à quatre cylindres de 2,5 L vous coûtera le même prix, choisiriez-vous le Buick? Nous, non plus. Si vous voulez un VUS compact plutôt qu’un VUS sous-compact, Mazda vous donne même l’opportunité d’obtenir un CX-5 GS pour le même prix.

Sous-motorisé, trop cher et pas suffisamment distinctif par rapport aux petits VUS de Chevrolet, le Buick Encore GX 2024 n’a pas réussi à nous convaincre qu’il représentait un achat intéressant pour les consommateurs québécois.