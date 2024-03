BMW prévoit de présenter un VUS de leur Neue Klasse cette semaine

Le prochain multisegment électrique de BMW sur le point d’être révélé

Premier modèle X de la série de concepts Neue Klasse

La nouvelle génération de véhicules électriques de BMW est sur le point de voir le jour. Le Vision Neue KlasseX est le dernier aperçu de ces nouveaux modèles, et nous aurons l’occasion de le découvrir dans son intégralité dans le courant de la semaine.

Le passage de BMW aux véhicules électriques n’a pas fait l’objet de la plus grande attention, mais il a été minutieux et complet. Mais ces dernières années, c’est la promesse de la « Neue Klasse » qui a enthousiasmé les dirigeants de BMW et les responsables des relations publiques pour l’avenir des véhicules électriques.

Neue Klasse signifie « nouvelle classe » en allemand, et c’est la deuxième fois que la société utilise ce nom. La première fois, la marque a connu une véritable révolution à partir de 1962, lorsqu’elle a commencé à passer des modèles d’avant-guerre et des superminis comme l’Isetta à ce que l’on reconnaît aujourd’hui comme une BMW moderne.

La Neue Klasse a introduit les modèles qui allaient devenir les emblématiques 2000, et a introduit l’élément de design Hoffmeister Kink qui est toujours utilisé aujourd’hui. La Vision Neue Klasse moderne est un concept qui cherche à faire le même saut dans l’ère des véhicules électriques.

La Vision Neue Klasse X est la première variante X, ou multisegment, de la gamme Neue Klasse. Selon les rumeurs, il s’agirait d’une nouvelle iX3, mais le pilier arrière visible dans l’aguiche de BMW a de très fortes accents de X2.

Quel que soit le résultat, nous le verrons bientôt. Ce X sera introduit le 21 mars. La production des voitures de la Neue Klasse est attendue chez les concessionnaires en 2025.