BMW prépare 6 modèles électriques Neue Klasse

La batterie sera moins chère à développer.

La stratégie nord-américaine pourrait différer de celle prévue pour l’Europe.

L’avenir s’annonce électrique au sein de la division bavaroise. En effet, avec le développement entourant la prochaine génération de VÉ – également connue sous l’appellation Neue Klasse –, BMW s’apprête à drastiquement changer sa gamme de véhicules d’avenir.

En effet, selon ce qu’affirme Automotive News Europe, le constructeur allemand aurait déjà six futurs modèles entièrement électriques prévus pour les prochaines années. La nouvelle architecture électrique de 800 volts symbolise la transition de la marque vers la mobilité électrique et numérique.

Lorsque le premier modèle basé sur cette plateforme Neue Klasse arrivera sur le marché d’ici quelques mois, il fera appel à la sixième génération du train roulant eDrive, lui qui serait 40 % moins cher à développer et 25 % moins énergivore que le système actuel.

Sans réelle surprise, les deux premiers modèles basés sur cette plateforme Neue Klasse seront une berline et un multisegment de taille intermédiaire. Le tout premier véhicule devrait en principe être une évolution du VUS iX3, tandis que le marché chinois aura aussi droit à une variante allongée du même véhicule. Ces deux versions du X3 électrique sont attendus quelque part en 2025 en Europe.

La berline qui en découlera sera bien entendu une descendante de la Série 3, mais avec un tout nouveau design et une motorisation purement électrique. Selon Automotive News Europe, cette future Série 3 électrique serait quant à elle prévue pour 2026. Avec les usines aux États-Unis et au Mexique, BMW devrait éventuellement profiter de sa force de production locale pour assembler ces nouveaux modèles plus près de son public nord-américain.

Les stratèges de BMW ont aussi une berline-coupé dans leurs plans, ainsi qu’une familiale. Finalement, le sixième modèle reposant sur cette plateforme Neue Klasse serait un remplaçant de l’actuel iX1 commercialisé en Europe.

L’une des nouveautés avec cette future gamme Neue Klasse se trouve au niveau de la batterie. En effet, celle-ci sera partie intégrante avec le châssis du véhicule, ce qui réduit non seulement les coûts, mais aussi le poids de la voiture ou du multisegment. Qui plus est, les cellules prismatiques seront remplacées par des cellules cylindriques, une solution qui serait moins imposante, mais aussi plus dense en matière d’énergie.