BMW i5 2024 : Entre Tradition, Innovation et Luxe

Forces

Bel équilibre de conduite

Système d’aide à la conduite efficace

Style réussi

Faiblesses

Prix élevé

Beaucoup d’options

Système multimédia compliqué

La BMW i5 2024 marque une étape importante dans l’histoire de la Série 5 en étant la première à proposer une motorisation à la fois essence et électrique. Cette septième génération d’un modèle ayant cumulé plus de 10 millions d’unités vendues depuis ses débuts en 1972 offre une variété de versions allant de la 530 essence à la puissante i5 M60 xDrive, en passant par une hybride branchable 550. BMW a même promis une nouvelle M5 qui occupera la plus haute marche de l’échelle alimentaire.

Un style similaire

BMW reste fidèle à son style emblématique tout en intégrant des éléments distinctifs à la i5. La calandre cerclée de bleu, le logo i5 sur le coffre, et le retour à des dimensions raisonnables pour les doubles haricots à l’avant sont des choix notables. L’aérodynamisme est au cœur du design, avec un coefficient de traînée (cx) de 0,23, résultat d’heures de travail en soufflerie. Des roues de 19 à 21 pouces et un bas de caisse prononcé pour loger les batteries viennent compléter le look.

Un habitacle spacieux

À l’intérieur, la i5 s’inspire de la récente i7 avec ses deux écrans incurvés totalisant 27,2 pouces, alimentés par le système d’exploitation BMW 8.5 et la technologie 5G embarquée. L’empattement légèrement augmenté offre plus d’espace pour les passagers à l’arrière. Des sièges sport et des sièges multicontours sont disponibles en option, et malgré la présence des batteries, l’espace de chargement offre 490 litres. Une banquette arrière rabattable 40/20/40 est proposée, tandis que les sièges en cuir végan sont de série, avec la possibilité de passer au cuir Merino moyennant un supplément de 2 900 $.

Technologie avancée

La BMW i5 mise sur la technologie, avec un système d’exploitation iDrive 8.5, des mises à jour à distance « OTA », et des divertissements pour les passagers pendant la recharge. La conduite reste dynamique malgré le poids de 2 300 kg grâce à une suspension adaptative en option. BMW maintient sa molette de commande dans la console centrale, tout en offrant également un écran tactile. Néanmoins, la navigation dans les menus s’avère complexe en raison de la densité des options, rendant les manipulations en conduisant quasi impossibles en raison des risques élevés. Idéalement, il est conseillé de programmer des raccourcis dans le menu pour accéder plus rapidement aux fonctions fréquemment utilisées. De plus, le système d’aide à la conduite sur route offre une expérience de conduite semi-autonome jusqu’à 130 km/h. BMW pousse un peu plus loin l’autonomie de conduite en permettant au conducteur de quitter des mains le volant et laisser la voiture conduire. Il est possible d’effectuer des dépassements simplement en regardant les rétroviseurs extérieurs pour aller à gauche ou à droite. On peut aussi se servir du clignotant.

Sur la route

La BMW i5 maintient l’esprit de conduite dynamique qui caractérise les modèles de la marque, malgré son poids de 2 300 kg. La version haut de gamme est dotée d’un système à quatre roues directrices en série. Pour une expérience de conduite encore plus agréable, deux options sont proposées : la suspension M Pro adaptative avec stabilisation active du roulis (4 000 $) et le groupe Sport M Sport Pro (1 500 $), qui inclut des éléments extérieurs noirs, des éléments supplémentaires du groupe M Sport Pro, des freins M Sport rouges, des phares shadowline, et d’autres éléments esthétiques. La suspension adaptative s’avère particulièrement recommandée pour ceux qui privilégient une conduite dynamique. La i5 offre également un système d’aide à la conduite sur route (facturé 2 500 $), offrant une certaine autonomie de conduite jusqu’à 130 km/h, avec des fonctions d’assistance au changement de voie et de dépassement.

Batterie et autonomie

Au Canada, deux modèles de la BMW i5 sont disponibles : la i5 xDrive40 et la i5 M60 xDrive, partageant la même batterie de 83,9 kWh. Les deux modèles bénéficient d’une transmission intégrale (xDrive). La puissance de la version xDrive40 n’a pas encore été communiquée, tandis que la xDrive60 développe une impressionnante puissance de 590 chevaux et un couple de 605 lb-pi, permettant des accélérations de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, avec une vitesse maximale limitée à 230 km/h. La recharge complète prend 8 heures 15 avec le chargeur embarqué de 22 kW en option, tandis qu’une recharge de 10 à 80 % sur une borne rapide en courant continu ne nécessite que 30 minutes. La BMW i5 propose également une vitesse de recharge remarquable de 205 kW. En ce qui concerne l’autonomie, BMW annonce 412 km pour la version M60, sans encore fournir de chiffres précis pour la version xDrive 40, qui devrait approcher les 500 km.

Il vous faudra 100 000 $

La BMW i5 ne se situe pas dans la catégorie des véhicules abordables, avec un prix de départ de 95 000 $ pour la version xDrive M60. Des frais supplémentaires de 3 150 $ pour le transport, la préparation et le concessionnaire portent le total à 98 150 $. Les modèles entièrement équipés peuvent atteindre 113 000 $, nécessitant un budget conséquent. Pour ceux qui préfèrent la location, un contrat de 4 ans revient à 2 045 $ par mois, avec une valeur résiduelle de 49 900 $. Le financement sur 6 ans entraîne un paiement mensuel de 2 535 $.

La BMW i5 2024 incarne le mariage réussi entre une technologie de pointe et le plaisir de conduire caractéristique de la marque. Cependant, son prix élevé et la complexité des options peuvent constituer des obstacles financiers pour les acheteurs potentiels.