BMW i5 2024: 5 questions et réponses

Pour 2024, BMW ajoute une nouvelle berline 100% électrique à son catalogue: la i5.

Complètement renouvelée pour 2024, la BMW Série compte désormais une déclinaison entièrement électrique.

La BMW i5 2024 a une autonomie estimée à 412 kilomètres.

Elle est offerte à partir de 95 000 $.

À mi-chemin entre la Série 3 et la Série 7, la BMW Série 5 est complètement renouvelée pour 2024 et elle entame sa huitième génération. Pour la première fois, une version 100% électrique s’ajoute au catalogue: la BMW i5 2024.

Quelles sont les nouveautés de la BMW i5 2024?

Comparativement au modèle sortant, la nouvelle génération de la BMW Série 5 est plus longue de 86 millimètres, plus large de 33 millimètres, et plus haute de 35 millimètres. On a aussi allongé l’empattement de 20 millimètres dans le but notamment d’offrir une meilleure expérience à bord pour les occupants à l’arrière.

Comme on peut le voir sur les photos, la déclinaison électrique de la Série 5 se démarque notamment par l’absence d’une grille de calandre. Les designers ont tout de même gardé l’esprit de la voiture en conservant la forme de deux reins juxtaposés.

En raison du poids considérable des batteries, les ingénieurs assurent avoir ajusté les suspensions afin d’offrir un comportement routier digne d’une BMW Série 5.

Parmi les particularités de ce nouveau modèle, mentionnons la possibilité pour le conducteur et les passagers de se distraire à l’aide d’un jeu vidéo. Cette fonctionnalité peut s’avérer pratique lorsqu’on attend à une borne de recharge, par exemple. Le tout est rendu possible grâce à un partenariat avec l’entreprise AirConsole.

À l’intérieur, on note la présence d’une instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces derrière le volant. Juste à côté loge le système d’infodivertissement dont l’écran tactile mesure 14,9 pouces.

Quels sont les moteurs offerts avec la BMW i5 2024?

La BMW i4 2024 est dotée de deux moteurs électriques qui sont respectivement positionnés sur l’essieu avant et arrière. La puissance combinée s’élève à 590 chevaux. Quant au couple, il se chiffre à 605 livres-pied lorsque la fonction M Sport Boost est activée. Elle profite de quatre roues motrices.

Pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt, il ne lui faut que 3,8 secondes. La vitesse maximale est limitée à 230 km/h lorsque la voiture est équipée de pneus adéquats.

En ce qui concerne la batterie, sa densité est de 81,2 kWh. D’après les données fournies par le constructeur, lorsque la voiture est branchée à un chargeur rapide de 205 kW, il ne lui faut que 30 minutes pour passer de 10% à 80% de charge. Quant à l’autonomie, elle est estimée à 412 kilomètres.

Quand arrivera-t-elle sur le marché?

Le lancement mondial de la BMW i5 2024 est prévu pour le mois d’octobre. Il est à noter qu’une version hybride rechargeable de la BMW Série 5 sera commercialisée au Canada l’an prochain.

Combien coûtera-t-elle?

Pour 2024, la BMW i5 M60 xDrive sera offerte à partir de 95 000 $. Elle ne sera pas éligible aux subventions gouvernementales pour l’achat d’un véhicule électrique. À titre de comparaison, la BMW 530 ixDrive 2024 est proposée à partir de 70 500 $.

Que pensons-nous de la BMW i5 2024?

Éternelle rivale des Mercedes-Benz Classe E (218 unités) et Audi A6 (108 unités), la BMW Série 5 (179 unités) n’a su dépasser que l’A6 au chapitre des ventes au Québec en 2022. L’arrivée d’une nouvelle génération de produit saura certainement propulser la popularité de la Série 5, bien que les berlines plus traditionnelles connaissent un certain déclin.

Nous attendons aussi avec enthousiasme l’arrivée de la première Série 5 entièrement électrique. Celle-ci viendra directement concurrencer la Mercedes-Benz EQE berline qui est arrivée sur notre marché en cours d’année 2023 et qui n’a pas épaté la galerie plus qu’il ne le faut. Nous sommes persuadés que la nouvelle BMW i5 connaîtra du succès. En revanche, nous aurions définitivement espéré une meilleure autonomie que celle avancée par le constructeur.

Appréciée par les amateurs de conduite, de luxe et de raffinement, la BMW Série 5 continuera d’être, à notre avis, l’une des mesures étalons dans le segment des berlines intermédiaires de luxe.