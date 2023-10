BMW Group dévoile son modèle de vente directe en Europe, avec MINI comme chef de file

Dans ce qui pourrait être considéré comme un mouvement soutenant la transformation en cours dans la façon dont les voitures sont vendues, le groupe BMW a annoncé le lancement d’un nouveau modèle de vente directe prévu pour se déployer à travers l’Europe. L’initiative débutera le 1er janvier 2024 avec les modèles MINI en Italie, en Pologne et en Suède.

Une nouvelle ère pour les partenaires commerciaux et les clients

L’approche de vente est innovante en ce sens qu’elle permet aux clients de choisir la manière dont ils préfèrent acheter leur nouveau produit BMW, et elle a recueilli l’approbation totale des partenaires détaillants de BMW Group à travers l’Europe. Tous les détaillants MINI européens ont signé des contrats d’agence, ce qui démontre la nature collaborative de l’entreprise. Dans le cadre de ce nouveau modèle d’agence, les détaillants conserveront leur rôle d’interface personnelle avec les clients et percevront une commission fixe pour chaque véhicule vendu.

Déroulement du modèle de vente

Le déploiement progressif continuera d’étendre sa portée à d’autres nations européennes, la marque BMW devant adopter le nouveau modèle d’ici à 2026. Notamment, le nouveau cadre de vente s’appliquera non seulement aux nouveaux véhicules BMW et MINI, mais aussi aux voitures presque neuves sous la bannière du groupe BMW.

Transparence et numérisation : Les deux piliers

L’un des principaux points forts de la nouvelle stratégie de vente est l’introduction d’une tarification standard à l’échelle nationale. L’objectif est d’offrir aux clients un mécanisme de tarification clair et transparent. En outre, BMW Group met l’accent sur la numérisation afin d’offrir aux clients le choix entre l’achat en ligne et l’achat en personne. Une infrastructure informatique intégrée de bout en bout soutiendra ces transitions transparentes.

Échos des boutiques nord-américaines de MINI

L’initiative de vente directe fait écho au retour de MINI en Amérique du Nord au début des années 2000, lorsque bon nombre de ses magasins utilisaient une approche de vente au détail de type boutique. Le modèle d’agence actuel est essentiellement une évolution post-pandémique de ce concept, s’adaptant aux nouveaux comportements des consommateurs et aux conditions du marché.

Aligner l’avenir de la vente

Pieter Nota, membre du conseil d’administration de BMW AG chargé de la clientèle, de la marque et des ventes, considère cette transition comme une « étape clé » dans la restructuration de la division des ventes, entamée en 2020. L’objectif, note-t-il, est « d’accroître la satisfaction des clients et d’offrir la meilleure expérience client haut de gamme de l’industrie ».

Un scénario gagnant-gagnant gagnant

Le nouveau modèle de vente sera avantageux pour les clients, les partenaires commerciaux et BMW Group lui-même. Les détaillants bénéficieront d’une base solide pour l’avenir, d’une meilleure sécurité de planification et d’une compensation totale pour les livraisons de véhicules en ligne. En même temps, ils pourront se concentrer davantage sur l’offre de conseils et de services de qualité à la clientèle.

Disponibilité immédiate pour les précommandes dans certains pays

Dans le cadre de ce nouveau modèle de vente, les clients d’Italie, de Pologne et de Suède peuvent d’ores et déjà passer des précommandes en ligne pour la nouvelle MINI Cooper tout électrique et le nouveau MINI Countryman.

D’autres régions et pays rejoindront éventuellement le programme. Selon toute vraisemblance, les modèles de vente directe seront étendus à l’Amérique du Nord à l’avenir.