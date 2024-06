BMW et Pirelli lancent un pneu d’hiver à autonomie accrue pour les VE

Le nouveau pneu P Zero Winter 2 améliore l’autonomie et les performances des véhicules électriques jusqu’à 50 km

Le nouveau pneu peut augmenter l’autonomie des VE jusqu’à 50 km dans des conditions hivernales.

Développé pour la BMW Série 7, il s’aligne sur les normes de performance de BMW.

Incorpore des matériaux renouvelables, réduisant ainsi l’empreinte carbone lors de la fabrication.

BMW et Pirelli ont dévoilé un nouveau pneu d’hiver innovant conçu pour augmenter considérablement l’autonomie des véhicules électriques, tels que la berline BMW i7.

Le pneu P Zero Winter 2 de 20 pouces, développé spécifiquement pour la BMW Série 7, répond à la norme la plus élevée de la « classe A » pour une faible résistance au roulement selon les réglementations de l’Union européenne en matière d’étiquetage des pneus.

Grâce à des avancées technologiques au niveau de la bande de roulement et de son composé, ce pneu hiver peut permettre à une BMW électrique de parcourir jusqu’à 50 kilomètres de plus en une seule charge qu’un pneu hiver conventionnel.

« Cette collaboration représente une étape importante dans l’extension des capacités d’autonomie des pneus hiver », a déclaré le Dr Mihiar Ayoubi, vice-président principal du développement de la dynamique de conduite chez BMW. « Nous offrons à nos clients une expérience de conduite exceptionnelle qui combine les performances sur neige et sur sol mouillé avec une augmentation importante de l’autonomie de nos véhicules électriques ».

Les pneus hiver réduisent généralement l’autonomie des véhicules électriques en raison d’une résistance au roulement plus élevée due aux composés de caoutchouc spécialisés et aux dessins de la bande de roulement nécessaires à la traction sur la neige et le verglas. Le nouveau P Zero Winter 2 surmonte cet inconvénient grâce aux percées réalisées par les ingénieurs de BMW et de Pirelli.

Le pneu développé conjointement s’aligne sur les objectifs de développement durable des deux entreprises en utilisant des matériaux renouvelables dans la mesure du possible et en réduisant l’empreinte carbone des usines de fabrication.

Dans le cadre de la stratégie « Perfect Fit » de Pirelli, le pneu a été personnalisé pour répondre aux critères de performance stricts de BMW, obtenant ainsi la certification requise pour recevoir le label d’approbation étoilé de BMW.

Ce partenariat permet à BMW d’offrir ce que les deux entreprises appellent une expérience de conduite premium sans compromis, offrant aux propriétaires de véhicules électriques confort, performance et une plus grande autonomie en conditions hivernales.

BMW prévoit de rendre le pneu d’hiver à faible résistance au roulement disponible d’abord sur la BMW Série 7 à partir d’août 2024, et le BMW X3 suivra au second semestre de l’année prochaine. D’autres modèles pourraient être ajoutés à l’avenir.