BMW électrifie un peu plus sa Série 5 en 2025

Ne reste plus que la très attendue M5.

L’offre électrifiée de la marque est plus vaste que jamais.

Fidèle à son habitude, le constructeur BMW a greffé deux nouvelles variantes à sa berline intermédiaire. La Série 5 électrique était depuis quelques mois commercialisée en Amérique du Nord sous sa forme la plus « électrisante », soit la livrée M60 xDrive.

Mais depuis ce matin, BMW offre désormais deux nouvelles versions de la berline, soit l’i5 xDrive40 et la 550e xDrive, en tenue hybride rechargeable. Précisons tout de même que ces deux nouveautés appartiennent à l’année-modèle 2025. L’i5 xDrive40 arrivera plus tôt, puisque la production de celle-ci débutera au mois de mars, tandis que celle de la 550e xDrive commencera en juin.

À bord de l’i5 xDrive40, la batterie d’une capacité de 84,3 kWh travaille de concert avec une paire de moteurs qui livre une puissance combinée de 389 chevaux et un couple de 435 lb-pi. La présence de cette paire de moteurs garantit à la berline un rouage intégral. Et cette variante plus « accessible » conserve son potentiel de performances avec un 0-100 km/h réalisé en 5,4 secondes et une vitesse de pointe de 210 km/h.

BMW annonce une autonomie estimée à 428 km et un temps de recharge de 10 à 80 % en seulement 30 minutes, à condition que la borne de recharge puisse livrer la précieuse énergie à une cadence pouvant atteindre 205 kW.

L’autre variante de la 5, la 550e xDrive, troque plutôt sa grande batterie pour une unité beaucoup plus petite de 19 kWh et sa paire de moteurs électriques pour un moteur thermique, un 6-cylindres en ligne jumelé à un moteur électrique, ce qui confère à la berline une puissance de 483 chevaux et un couple maximal de 516 lb-pi. Mentionnons aussi que la boîte de vitesses à bord de cette variante est de type automatique et compte huit rapports.

La Série 5 hybride rechargeable, qui reprend le même groupe motopropulseur déjà implanté à bord du X5 xDrive50e, peut accélérer à 100 km/h en 4,3 secondes et peut rouler jusqu’à une vitesse maximale de 250 km/h. La vitesse maximale en mode purement électrique est quant à elle de 140 km/h.

L’aile canadienne vient également de compliquer la tâche de l’acheteur, puisque les deux nouvelles variantes de la Série 5 seront commercialisées au même tarif… ou presque. En effet, le prix de départ de l’i5 xDrive40 est de 83 700 $, tandis que celui de la 550e xDrive est de 84 200 $.