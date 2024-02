BMW dévoile l’i5 Touring de 601 ch de la Série 5, et c’est celle que nous voulons.

Les i5 et Série 5 Touring sont des BMW familiales

Les familiales à toits longs développent jusqu’à 601 ch

Voici la BMW Série 5 Touring. Il s’agit de la variante break du modèle intermédiaire de BMW. C’est la série 5 que nous désirons le plus et que nous n’avons pas pu obtenir depuis des années. BMW a brisé nos rêves en nous faisant croire qu’elle serait disponible en Amérique du Nord, puis en se rétractant.

Qui n’aimerait pas la Série 5 familiale ? Il offre la maniabilité d’une berline Série 5, mais peut contenir 570 litres de chargement dans le coffre ou 1 700 litres lorsque tous les sièges sont rabattus. Même dans le modèle VEHR. Avec les sièges relevés, c’est 70 litres de plus que le SUV X5, et c’est à peu près la même chose avec les sièges rabattus. De plus, son centre de gravité est plus bas. Le nouvel habitacle offre plus d’espace pour les jambes, les épaules et les coudes.

Deux modèles électriques i5 Touring seront proposés dès le lancement. La i5 M60 xDrive Touring développe 601 ch et 605 lb-pi de couple, et peut atteindre 100 km/h en 3,9 secondes. La i5 eDrive40 Touring à moteur unique développe 340 ch et 317 lb-pi, et peut atteindre 100 km/h en 6,1 secondes. Les deux modèles sont équipés d’une batterie de 81,2 kWh qui offre une autonomie de 560 km selon le cycle WLTP.

Des moteurs diesel sont également proposés, ce qui fait de la Série 5 Touring un fruit encore plus défendu. Le 520D développe 197 ch et 295 lb-pi, avec une consommation mixte de l’ordre de 5 L/100 km. Un nouveau moteur diesel à six cylindres sera proposé ultérieurement, ainsi que deux véhicules hybrides rechargeables (VEHR).

La suspension, le freinage et le châssis adaptatif M sont disponibles, de série sur l’i5 M60. Cela comprend la direction active, le contrôle actif du roulis et d’autres éléments de suspension adaptés au conducteur.

La nouvelle Série 5 Wagon est équipée du système BMW OS 8.5, comme la berline, qui comprend un énorme écran incurvé. Le système comprend le streaming vidéo YouTube et la plateforme de jeu AirConsole. Il peut également être mis à jour par voie hertzienne.

L’intérieur végétalien, que BMW appelle Veganza, est de série. Du cuir est également proposé, notamment du cuir mérinos BMW Individual dans de nombreuses couleurs.

Pourquoi pensions-nous qu’elle serait vendue en Amérique du Nord cette fois-ci ? Parce que BMW l’a dit. En parlant de l’assistant de conduite professionnel, BMW a mentionné qu’une fonction, l’assistant routier, ne serait disponible qu’aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. Ce qui nous a semblé signifier que le modèle serait vendu ici. BMW Canada a répondu à notre demande en disant : « J’aurais aimé pouvoir vous dire que la i5 Touring allait arriver… mais ce n’est pas le cas ». Nous sommes attristés, mais pas surpris par cette confirmation.

Le lancement du modèle commence en mai en Europe. D’autres marchés recevront la voiture en juin de cette année. Aucun mot sur le prix, mais attendez-vous à ce qu’il soit légèrement supérieur à celui de la variante berline comparable.