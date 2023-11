BMW dévoile les cellules de génération 6, se préparant à concurrencer Tesla sur le marché des VÉ

BMW est prêt à rivaliser avec Tesla grâce à ses innovantes cellules de batterie de génération 6, visant à améliorer l’efficacité et la durabilité dans sa prochaine gamme de véhicules électriques.

Le chef de production de BMW affirme que l’entreprise est désormais leader en matière de technologie de batterie, surpassant même Tesla.

Les nouvelles cellules de batterie de génération 6 promettent une augmentation de 20 % de la densité énergétique et une autonomie 30 % plus longue, visant une distance de voyage de 800 kilomètres avec une seule charge.

BMW se concentre sur l’expertise en conception de batteries à l’interne, visant une réduction de 60 % des émissions de carbone liées à la production et de recycler 95 % des matériaux.

Selon un rapport d’Automotive News Europe, le bond de BMW dans la technologie des batteries pour véhicules électriques (VÉ) place le constructeur automobile à l’avant-garde de l’industrie, défiant l’actuel leader, Tesla. Milan Nedeljkovic, chef de la production du groupe BMW, a déclaré avec confiance que Tesla devait maintenant rattraper l’avance technologique de BMW. Cette affirmation est divulgée alors que BMW commence à produire ses premières cellules de batterie de génération 6 dans son usine près de Munich, en Allemagne.

Ces nouvelles cellules sont un élément crucial de la stratégie de BMW pour améliorer sa gamme de VÉ à partir de 2025, visant à réduire de moitié les coûts des batteries et à augmenter considérablement leurs performances. Les cellules de génération 6 devraient offrir une augmentation de 20 % de la densité énergétique et prolonger l’autonomie de jusqu’à 30 %, permettant un voyage d’environ 800 kilomètres avec une seule charge. De plus, BMW s’engage à réduire de 60 % l’empreinte carbone de sa production de batteries.

Nedeljkovic souligne l’importance de bien comprendre les groupes motopropulseurs alimentés par batterie, c’est pourquoi BMW innove également dans la conception de moteurs électriques.

Malgré un environnement difficile, BMW reste fermement dédié à développer son expertise interne. Le Centre de compétence en fabrication de cellules du groupe BMW, où les cellules de batterie sont développées, représente un investissement significatif et sert de centre de collaboration entre la R&D, les experts en processus et les fournisseurs.

Bien que BMW ait décidé de ne pas passer à une production de cellules de batterie à grande échelle, préférant déléguer la production en série à des fournisseurs comme CATL et Eve Energy, le constructeur reste profondément impliqué dans le développement de la technologie des batteries. Cette stratégie comprend des plans pour plusieurs types de batteries et un engagement fort en matière de recyclage des batteries, avec l’objectif de réutiliser 95 % du matériel des batteries haute tension.