BMW commencera les tests sur des batteries à l’état solide cette année

Plusieurs compagnies croient que les batteries à l’état solide marqueront un tournant important dans l’industrie des VÉ.

BMW travaille avec Solid Power pour débuter les tests plus tard cette année.

Le constructeur prévoit commencer les tests sur des véhicules avant 2025.

La tendance à l’électrification de l’industrie automobile a conduit à la découverte et au perfectionnement de nombreuses nouvelles technologies, dont les batteries à l’état solide.

Les véhicules électriques sont actuellement tous alimentés par des batteries lithium-ion, mais de nombreuses entreprises pensent que la prochaine étape importante dans l’augmentation de l’autonomie, de l’abordabilité et de la sécurité viendra de ces nouvelles batteries vers la fin de la décennie.

Les batteries actuelles sont beaucoup mieux adaptées à l’utilisation des VÉ que les batteries utilisées il y a dix ans, mais il y a encore place à l’amélioration.

En effet, les batteries lithium-ion présentent quelques défauts qui pourraient être corrigés par l’utilisation d’une conception à l’état solide, comme leur sensibilité aux changements de température, leur forte utilisation de minéraux de terres rares et leur autonomie relativement faible par kWh.

En outre, bien que les batteries lithium-ion soient généralement sûres, elles peuvent créer un grand incendie difficile à éteindre en raison d’un phénomène appelé « emballement thermique ». Ce phénomène est beaucoup moins susceptible de se produire avec des batteries à l’état solide, même si elles sont endommagées lors d’un accident.

Les batteries à l’état solide sont également moins coûteuses et moins polluantes à produire, car elles utilisent des quantités de cobalt et de graphite beaucoup plus faibles que le type actuellement utilisé. Toutefois, ces batteries peuvent nécessiter jusqu’à 35 % plus de lithium que les unités lithium-ion ordinaires.

De nombreux constructeurs automobiles travaillent sur cette nouvelle technologie dans le but de l’introduire avant la fin de la décennie, Toyota prévoyant une sortie en 2025.

BMW fait partie de ces entreprises puisqu’elle a récemment étendu son partenariat avec Solid Power, une start-up américaine qui travaille sur sa propre technologie de batterie à l’état solide qu’elle partagera aussi avec Ford.

Le constructeur automobile allemand commencera des tests à petite échelle au cours de la première moitié de cette année et a pour objectif de passer à des tests à grande échelle dans des véhicules prototypes avant 2025.

BMW affirme que ces batteries l’aideront à réduire le coût de ses VÉ tout en leur donnant plus d’autonomie et des capacités de recharge plus rapides.

Source : Auto News Europe