Bientôt plus d’autonomie pour le Model Y le moins cher

Pouvoir compter sur 97 km d’autonomie supplémentaire serait intéressant pour les propriétaires du Model Y à deux roues motrices.

La mise à jour devrait être offerte bientôt.

Le co-fondateur de Tesla, Elon Musk, a confirmé qu’il était possible d’extirper un peu plus d’autonomie du Model Y le plus abordable, celui également connu sous l’appellation « Roues motrices arrière ». En effet, le principal intéressé a indiqué qu’il entendait offrir un ensemble pouvant déverrouiller entre 40 et 60 milles (entre 64 et 97 km) d’autonomie supplémentaire de ce Model Y à deux roues motrices. Le hic, c’est que cet ensemble n’est pas donné, le PDG de Tesla qui a ajouté qu’un tel ensemble allait coûter entre 1 500 et 2 000 dollars américains.

Voyez-vous, la stratégie du constructeur américain diffère de celles de ses concurrents qui, très souvent, font plutôt appel à un bloc de batteries plus petit pour économiser sur le poids, mais également pour proposer un véhicule moins dispendieux. Tesla préfère conserver une batterie plus grande à bord et d’en verrouiller une partie.

Au moment d’écrire ces lignes, Tesla travaille à l’obtention des autorisations règlementaires pour que cette mise à jour à distance – soit celle de débloquer des kilomètres d’autonomie supplémentaire – s’ajoute aux possibilités du véhicule le plus vendu de la marque.

Il est tout de même spécial de constater cette stratégie controversée, forçant les propriétaires de cette variante Deux roues motrices arrière à transporter un poids supplémentaire (entre 12 et 18 kWh) sans pouvoir en profiter.

Reste maintenant quelle sera la réaction des fidèles de la marque. Est-ce que certains d’entre eux pourraient être tentés de plier bagage pour une autre modèle électrique.? C’est possible, mais comme Tesla nous le démontre depuis plus de dix ans, les changements en cours de route sont monnaie courante au sein du géant de l’automobile électrique.

Et si le montant estimé à 1 500 – 2 000 en dollars américains est maintenu, qu’est-ce que ça veut dire pour les consommateurs canadiens? Ce montant sera assurément plus élevé au nord du 49e parallèle. On verra bien d’ici quelques jours ou semaines.