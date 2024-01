Bientôt des camions autonomes sur les routes américaines

L’industrie du camionnage va clairement garder un oeil sur cette nouvelle technologie.

La conduite autonome pour les camions pourrait réduire les délais de livraison.

La voiture autonome, celle qui n’a plus besoin d’un être humain derrière le volant, n’est pas encore au point en ce début de nouvelle année. Plusieurs embûches viennent contrecarrer les plans des firmes qui travaillent d’arrache-pied pour arriver à offrir un moyen de transport qui se fraye un chemin à travers les obstacles à l’aide d’un ordinateur, mais les ingénieurs ne lâchent pas le morceau.

D’ailleurs, une autre industrie routière se prépare à prendre le virage autonome, soit celle du camionnage. En effet, quelques compagnies comme Kodiak Robotics, Gatik AI et Aurora Innovations ont tous des programmes de tests sur route prévus au cours de la prochaine année.

En revanche, ce nouveau chapitre du transport autonome n’est pas nécessairement bien accueilli par tous. En effet, certains groupes de protection du citoyen comme l’Advocates for Highway and Auto Safety et l’International Brotherhood of Teamsters s’élèvent contre ces tests qui peuvent causer des accidents , ce qui met en péril la sécurité des automobilistes, sans compter les dommages matériel importants.

L’industrie du camionnage se défend toutefois en affirmant que les trajets des camions de transport sont majoritairement sur les tronçons de route plus achalandés comme les autoroutes, ce qui facilite le développement de logiciels de conduite autonome. Il faut l’avouer, l’aide à la conduite sur l’autoroute paraît plus simple, car celle-ci n’a pas à composer avec des imprévus comme des piétons ou des cyclistes. Certes, d’autres situations inattendues peuvent compliquer le parcours d’un véhicule autonome, mais c’est plus rare.

L’attrait de la conduite autonome pour les entreprises de livraison est principalement financier. Lorsque la technologie aura atteint un niveau sécuritaire pour l’ensemble des utilisateurs du réseau routier, les camionneurs humains devront laisser leur place à ces logiciels capables de rouler sans arrêt, avec très peu d’erreurs et sans jamais ressentir de fatigue au volant. L’industrie du camionnage voit certainement ce dernier facteur comme l’un des principaux avantages de la technologie. Les délais de livraison pourraient être considérablement réduits.

Il sera intéressant de surveiller ce dossier en 2024, car le camionnage est devenu primordial dans nos sociétés où tout – ou presque – est transporté par un camion, quelle que soit sa taille.