Bientôt des adapteurs NACS pour les électriques de Ford

Le président et chef des opérations l’a confirmé sur son compte X.

Est-ce que ce geste ramènera l’engouement des consommateurs vers les produits électriques de la marque?

On a pu l’observer au cours des derniers mois. Le continent nord-américain va petit à petit passer au standard NACS (pour North American Charging Standard) pour la recharge automobile. Ce standard, rendu populaire par Tesla et son réseau plus étendu de bornes de recharge, va bientôt devenir la référence pour brancher les véhicules électriques sur le continent.

À ce sujet, le président et chef des opérations de Ford, Jim Farley, a profité de son statut sur le réseau X (anciennement Twitter) pour annoncer aux propriétaires de véhicules électriques Ford qu’il sera bientôt possible de réserver son adapteur de recharge rapide et ainsi, de pouvoir accéder au réseau de bornes de recharges Tesla.

Sans surprise, cette nouvelle disponibilité d’adapteurs s’applique aux États-Unis, mais également au Canada. Rappelons également que Ford a été visionnaire dans ce dossier, la marque qui a été la première à signer une entente de principe avec Tesla.

Les adapteurs seront disponibles bientôt, quoique la date d’entrée en vigueur n’a pas encore été officialisée. Parions qu’il faudra attendre encore un peu avant de voir les premiers VÉ de marque Ford branchés à des bornes de recharge Tesla.

Cette décision de passer à ce standard NACS pourrait, en théorie du moins, ramener les consommateurs de véhicules électriques dans les salles de montre de la marque. Ford a dû réduire sa production de VÉ dernièrement, ce recul étant causé par une baisse d’intérêt du public dans ses produits 100 % électriques.

Est-ce que le fait d’être éligible à un plus vaste réseau de recharge nord-américain va aider les stratèges de Dearborn à retrouver un certain momentum dans ses chiffres de ventes de véhicules électriques?

Il est permis d’en douter, mais pour le moment, ça ne peut qu’aider.