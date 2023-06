AEHRA est une start up italo-américaine qui a dévoilé son premier modèle l’automne dernier.

La berline va être équipée de quelques détails habituellement réservés aux supercars.

Les livraisons du VUS et de la nouvelle berline débuterons en 2026.

Bien qu’elle n’ait dévoilé son premier modèle qu’il y a huit mois, AEHRA a montré des images d’une nouvelle berline qui rejoindra le VUS dans sa gamme lorsque les deux arriveront sur le marché en 2026.

Cette start-up italo-américaine spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques se concentre sur le haut de gamme du marché des VÉ, décrivant ses futurs modèles comme des produits ultra-premium.

La nouvelle berline présente un design élégant inspiré par « des siècles de design italien et de pureté d’expression », selon le constructeur.

Cela se traduit par une berline tout en courbes, avec une face avant assez agressive et une ligne de toit basse et fluide qui intègre la lunette arrière.

Puisque la berline sera basée sur la même plateforme que le VUS, elle bénéficiera d’éléments mécaniques similaires, ce qui signifie qu’elle pourrait offrir une autonomie de plus de 800 kilomètres, ce qui est l’objectif du plus grand modèle.

Cela pourrait être possible grâce à un partenariat avec Miba Battery Systems, une société qui affirme être en mesure de fournir des batteries capables d’offrir cette autonomie et des capacités de charge allant jusqu’à 350 kW.

Aucune image de l’intérieur de la berline n’a encore été révélée, mais le constructeur a confirmé que ce modèle comporterait également deux portes de type Faucon, comme le VUS et le Tesla Model X.

Alors que le VUS dispose également de portes en élytre à l’avant, aucune mention n’en a été faite à propos de la berline, ce qui signifie qu’elle pourrait être équipée de portes avant conventionnelles.

Étant donné que la berline partagera une grande partie de son développement avec le VUS, il est probable que l’écran numérique pleine largeur qui peut s’étendre au pare-brise lorsque le véhicule est à l’arrêt se retrouvera également dans ce nouveau modèle.

Aucun détail technique n’a encore été annoncé pour la berline AEHRA, si ce n’est qu’elle utilisera des éléments généralement réservés aux supercars, tels que des matériaux composites durables, dont la fibre de carbone.

Plus de détails sur les deux modèles d’AEHRA devraient être annoncés dans les années à venir puisque les livraisons du VUS et de la berline devraient commencer en 2026 pour l’Amérique du Nord et l’Europe, après quoi l’entreprise visera la Chine et le Moyen-Orient.