Biden émet un décret exécutif qui porte sur l’intelligence artificielle

Le président Biden a publié un décret exécutif détaillant des mesures visant à renforcer la sécurité, la sûreté et la fiabilité de l’intelligence artificielle, en mettant l’accent sur les transports et leurs implications.

Le décret exécutif définit des normes rigoureuses pour la sécurité et la sûreté de l’IA, en mettant l’accent sur la protection des citoyens américains.

Les entreprises développant des systèmes d’IA sont tenues de partager les résultats des tests de sécurité et les informations pertinentes avec le gouvernement américain.

Des efforts de collaboration seront déployés tant au niveau national qu’international pour garantir un déploiement et une utilisation responsable de l’IA.

Le nouveau décret exécutif du président Biden vise à renforcer la sécurité, la sûreté et la fiabilité de l’intelligence artificielle (IA). Avec les progrès de l’IA, le potentiel d’implications transformatrices est grand, notamment dans des domaines tels que les transports. Le décret englobe un large éventail de mesures et d’actions :

Une directive importante du décret est l’exigence pour les développeurs de systèmes d’IA de divulguer les résultats de leurs tests de sécurité et d’autres données essentielles au gouvernement américain. Cette transparence vise à garantir que ces systèmes d’IA soient sûrs et fiables avant leur introduction publique. De plus, le National Institute of Standards and Technology sera chargé d’établir des critères stricts pour des tests complets des systèmes d’IA afin d’en garantir la sécurité avant leur lancement public.

Un autre aspect notable est l’accent mis sur la protection des Américains contre les dangers potentiels de l’IA, tels que la fraude et la tromperie alimentées par l’IA. Le département du Commerce, par exemple, établira des directives pour l’étiquetage clair du contenu généré par l’IA. Cela permettra aux Américains de distinguer facilement entre les communications authentiques et le contenu produit par l’IA.

Sur le plan international, l’administration Biden-Harris a l’intention de coopérer avec diverses nations pour soutenir le déploiement sûr et fiable de l’IA à l’échelle mondiale. Cette coopération internationale est essentielle étant donné la nature mondiale des défis et des opportunités de l’IA.

De plus, dans le domaine des transports, le potentiel de l’IA de révolutionner des secteurs tels que la sécurité automobile et la conduite autonome est immense. En établissant ces normes rigoureuses et en collaborant avec des acteurs clés, le décret vise non seulement à promouvoir l’innovation, mais aussi à garantir que ces avancées privilégient la sécurité et le bien-être de tous.