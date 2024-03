Bentley retarde le lancement de son VE en invoquant des problèmes techniques et non la demande

Les problèmes de logiciel du groupe VW ont un impact sur le lancement

Les bénéfices sont légèrement réduits par les coûts de développement des véhicules électriques

Contrairement à son principal rival, Bentley retarde le lancement de son premier modèle entièrement électrique. La société a également pris la décision de modifier ses plans pour achever sa transition vers le tout électrique, en invoquant des problèmes liés aux batteries et aux plateformes.

Le PDG de la société, Adrian Hallmark, a déclaré aux journalistes lors de l’annonce des résultats financiers de la société (via Automotive News) que la première Bentley EV sera commercialisée en 2027. C’est deux ans plus tard, et la société n’aura plus sa gamme entièrement électrifiée en 2030.

Cependant, d’ici 2026, elle proposera un VEHR sur chaque modèle de sa gamme. M. Hallmark a déclaré que la demande pour ces modèles était plus forte. La berline Bentley Flying Spur et le Bentayga proposent déjà des modèles rechargeables, tandis que la Continental et le coupé Flying Spur devraient bientôt en être équipés. Le nouveau système associera un V8 à un moteur électrique.

Hallmark n’a pas incriminé le ralentissement de la demande de voitures électriques, mais s’en est plutôt attribué la responsabilité en interne. Bentley fait partie du groupe Volkswagen, et ses projets en matière de véhicules électriques sont entravés par les mêmes problèmes logiciels que ceux qui ont affecté les efforts du groupe en matière de véhicules électriques.

Aujourd’hui, le problème est « davantage lié à la batterie et à l’architecture qui nous ont permis d’atteindre nos objectifs », a déclaré M. Hallmark. L’entreprise exige une autonomie de 600 km, comparable à celle de ses voitures à moteur à combustion interne. Le développement des VE a réduit les marges de l’entreprise, avec un résultat d’exploitation de 589 millions d’euros, en baisse de 17 %.