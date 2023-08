Baojun, avec le soutien de GM, lance le VÉ Cloud à moins de 15 000 dollars

Le véhicule électrique compact Cloud de Baojun, développé en collaboration avec GM, suscite un vif intérêt grâce à son prix compétitif.

Le véhicule électrique Baojun Cloud a été dévoilé en Chine dans le cadre d’une collaboration entre Baojun et General Motors. En l’espace de dix jours, 10 000 précommandes ont été enregistrées. Ce partenariat entre Baojun et GM a donné naissance à un véhicule électrique compact à hayon qui offre un espace généreux et un bon rapport prix-efficacité, ce qui séduit un large éventail de consommateurs.

Baptisé Yun Duo en chinois, le modèle Cloud a des dimensions très proches de celles de la Chevrolet Bolt EUV. Il affiche une longueur de 193,9 pouces, une largeur de 72,8 pouces et une hauteur de 65 pouces. Avec un empattement de 106,3 pouces, le Cloud est le plus grand véhicule électrique de Baojun, avec une configuration à cinq portes pour plus de convivialité. La plateforme dédiée du véhicule électrique et son design inspiré des mini-fourgonnettes garantissent un intérieur spacieux malgré son aspect compact.

Le Baojun Cloud peut accueillir cinq passagers et offre une capacité de stockage impressionnante de 1 707 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Lorsque tous les sièges sont utilisés, le volume de chargement reste fonctionnel (382 litres) et passe à 606 litres en retirant le plancher du coffre.

Sous le capot, le véhicule électrique Cloud intègre un moteur électrique qui délivre 100 kilowatts (134 chevaux) et 243 livres-pieds de couple. Le véhicule offre deux options de batterie : 37,9 kilowattheures et 50,6 kWh. Ces configurations permettent une autonomie estimée à 360 kilomètres et 460 kilomètres, respectivement, selon le cycle CLTC chinois. La capacité de charge rapide permet de passer de 30 à 80 % d’état de charge en seulement 30 minutes en utilisant la charge rapide en courant continu.

Le Baojun Cloud présente un design inspiré des mini-fourgonnettes avec des éléments distinctifs, notamment des phares segmentés, des feux arrière en forme de losange reliés par une barre lumineuse, un toit panoramique s’étendant sur plus de 2 mètres carrés et des jantes de 18 pouces. L’intérieur du véhicule est bicolore et comprend des sièges en forme de canapé cousus à la main. La rangée de trois sièges arrière peut être réglée jusqu’à 135 degrés pour améliorer le confort des passagers. Le tableau de bord comprend une console intelligente de 15,6 pouces, un tableau d’instrumentation de 8,8 pouces et le système d’exploitation Ling OS 2.0 avec intégration vocale. Les caractéristiques intérieures notables comprennent l’éclairage d’ambiance, le chargement sans fil des téléphones portables et un système de caméra panoramique à 360 degrés.

Le Baojun Cloud est disponible en quatre variantes distinctes, dont les prix varient entre 13 250 dollars (95 800 yuans) et 17 100 dollars (123 800 yuans). Cette structure de prix compétitive a sans aucun doute contribué au succès remarquable du véhicule, qui a enregistré 10 000 précommandes en peu de temps, ce qui témoigne de sa forte résonance sur le marché chinois.