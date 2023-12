Avant l’arrivée de la Charger SRT Daytona électrique, rendons hommage à son héritage

Introduite en 1966, la Dodge Charger arrive à un point tournant en 2023. En effet, l’actuelle génération construite sur la plateforme LX est sur le point de tirer sa révérence et il est temps de lui rendre hommage.

Cet automne, les organisateurs du salon Muscle Cars and Corvette Nationals ont tenu à rendre hommage à la Dodge Charger. Dans le cadre de ce salon qui a eu lieu du 18 au 19 novembre derniers au centre des congrès Donald E. Stephens à Rosemont (Illinois), pas moins de trois générations de la Dodge Charger étaient réunies.

Parmi les modèles qui ont retenu notre attention, soulignons la Dodge Charger 1966 équipée du moteur V8 Hemi et d’une transmission manuelle à quatre rapports, la Dodge Charger R/T à moteur V8 Hemi impeccablement restaurée et qui provient originalement du Canada ainsi que la Dodge Charger R/T SE 1970 à moteur V8 440 Magnum Six Pack entièrement d’origine. Les amateurs de course automobile ont également pu voir de près la Dodge Charger pilotée par Richard Petty.

Mentionnons que la section des voitures sorties de grange n’était pas en reste puisqu’elle comportait deux exemplaires (1968 et 1969) qui étaient dans un état de décomposition avancée et en attente d’une restauration complète.

La fin d’une époque

On se rappelle que la Dodge Charger en format berline a été introduite en 2006 et qu’elle fait partie des modèles phares de la marque depuis. Entre les versions de police et les SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, elle aura définitivement marqué son époque à sa manière.

Précisons tout de même que Stellantis n’entend pas écarter la Charger de son catalogue. En effet, le géant de l’automobile a présenté la Charger SRT Daytona dotée d’une motorisation électrique. D’ailleurs, on a même avancé que le mariage entre la Charger et le moteur à combustion n’est pas terminé. Ainsi, dans un élan de spéculation, on pourrait imaginer que Dodge placerait sous le capot, par exemple, le moteur turbocompressé Hurricane à six cylindres en ligne.