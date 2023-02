Audi travaille sur une RS6 e-Tron qui sera dévoilée l’an prochain

Ce modèle utilisera la nouvelle plateforme PPE et utilisera une carrosserie et des roues plus larges.

Le concept A6 e-Tron montre apparemment environ 90% du design du futur modèle.

Jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes sont à prévoir.

Audi a confirmé qu’elle travaillait sur une berline sportive RS6 e-Tron électrique qui sera dévoilée l’année prochaine.

Ce véhicule électrique performant tant attendu partagera sa nouvelle plateforme PPE avec les futurs VÉ de Porsche et devrait recevoir une batterie de 100 kWh.

Cela devrait donner à la RS6 une autonomie d’environ 700 kilomètres et ses moteurs la propulseront à 100 km/h en moins de 4 secondes.

Peu d’autres détails sont connus sur ce modèle pour le moment, mais le patron du design du constructeur automobile a déclaré à Top Gear que la RS6 e-Tron sera plus large que le modèle actuel et qu’elle bénéficiera de roues plus grandes.

C’est l’une des principales différences entre le concept A6 e-Tron présenté l’année dernière et la future version de production.

En effet, le concept montrait apparemment près de 90% du produit final, mais il présente une carrosserie étroite qui sera élargie avant le lancement officiel prévu l’année prochaine.

En outre, il est probable que la version Avant (wagon) soit conservée pour la prochaine génération, car le dirigeant a déclaré que la ligne RS des modèles Audi mise sur la combinaison entre ʺla performance et la fonctionnalité », citant la possibilité d’installer des vélos et des skis dans un véhicule qui offre un haut niveau de performance.

L’arrivée de ce nouveau modèle ne signifie pas pour autant que les voitures de sport à essence sont terminées chez Audi, puisque de nombreuses éditions spéciales sont prévues pour saluer la fin du moteur à essence dans les années à venir.

Selon le patron du design, ces voitures seront impressionnantes et les derniers modèles RS à moteur thermique devrait être « époustouflants ».

Source : Top Gear