Audi remporte le rallye Dakar avec le RS Q e-tron

Les pilotes Carlos Sainz et Lucas Cruz se trouvaient à bord du véhicule gagnant.

Ils ont remporté la course après 7883 kilomètres avec une avance de 1h20 minutes.

Audi a remporté la prestigieuse course du rallye Dakar avec l’équipe espagnole composée du pilote Carlos Sainz et du copilote Lucas Cruz. Au terme de l’épreuve de 7883 kilomètres, le Audi RS Q e-tron a traversé le fil d’arrivée avec une avance de 1h20 minutes sur le deuxième véhicule. Quotidiennement, le véhicule devait généralement parcourir plus de 400 kilomètres sur du sable ou de la roche.

Le Audi RS Q e-tron est un véhicule électrique à quatre roues motrices. Il est équipé d’une batterie à haut voltage et d’un convertisseur d’énergie. Celui-ci est alimenté de carburant reFuel développé à partir de résidus de carburant. Les émissions polluantes sont réduites de 60% par rapport aux carburants conventionnels.

Cette victoire est le point culminant de 40 ans d’effort et d’implication en course automobile pour le constructeur allemand Audi. Dans le cadre de cette épreuve, Audi rivalisait notamment contre Toyota et Ford.

Les deux autres équipes d’Audi n’ont pas connu le même succès. En effet, l’équipage suédois composé de Mattias Ekström et d’Emil Bergkvist ainsi que l’équipage français composé de Stéphane Peterhansel et d’Edouard Boulanger ont dû composer avec des enjeux techniques. Pour le duo Carlos Sainz et Lucas Cruz, il s’agissait ni plus ni moins que d’une quatrième victoire de cette épreuve. Ils ont remporté le rallye Dakar en 2010, 2018 et 2020.