Audi rehausse la hauteur et le prix du Q8 e-tron avec l’Édition Dakar

Un véhicule électrique plus haut et équipé de pneus tout-terrain et d’autocollants.

L’Audi Q8 e-tron Édition Dakar pourrait être la première d’une série de modèles spéciaux.

Audi est en train de construire sa propre édition du Dakar. Le Q8 e-tron recevra le traitement rallye, avec des commandes débutant ce trimestre et un prix qui transforme presque la Porsche 911 Dakar en bonne affaire.

L’Audi Q8 e-tron Édition Dakar débute avec la version 106 kWh du modèle Q8 55 et ses 402 chevaux de moteurs électriques.

Ensuite, Audi a rehaussé la garde au sol du multisegment électrique de 31 mm et l’a équipé de pneus tout-terrain General Grabber AT3. Audi a également modifié la suspension pour l’améliorer sur les surfaces rugueuses comme le gravier et la neige. La suspension réglable autorise une garde au sol de 206 mm, qui revient à la hauteur standard à grande vitesse.

Audi a bénéficié de l’aide de Carlos Sainz pour le développement de ce modèle. Double champion du championnat de rallye WRC et triple vainqueur du Dakar, Carlos Sainz a déclaré : « Il y a quelques années, je n’aurais jamais cru qu’une voiture électrique puisse être compétitive en rallye. Je suis fasciné par le fait que je puisse maintenant gagner des étapes spéciales avec la RS Q e-tron et, je l’espère, terminer le Dakar en tête du peloton ».

Si vous n’aimez pas les pneus General, Audi vous couvre : Le Q8 e-tron Dakar est livrée avec huit pneus et roues. Vous obtenez les pneus tout-terrain, mais aussi un jeu de pneus d’été montés sur des jantes de 20 pouces.

Le VUS Audi de rallye sera vendu en Beige Siam, Noir Mythos et Gris magnétique. La calandre sera peinte dans la couleur de la carrosserie, et tous les modèles Dakar recevront un traitement des bords inférieurs peint en noir, ainsi que de nouveaux élargisseurs d’ailes. Audi vendra également un ensemble d’autocollants spéciaux inspirés de ceux apposés sur le RS Q e-tron. Seulement 99 clients pourront commander cet ensemble d’autocollants, et chacun d’entre eux recevra un numéro de série sur le pilier D.

Les modèles Q8 e-tron Édition Dakar sont équipés d’une galerie de toit légère pouvant supporter jusqu’à 40 kilos. Elle comprend un sac permettant de ranger la galerie ainsi que des sangles à cliquet. Il y aura également une deuxième prise de charge, qui permet la recharge rapide CCS Type 2.

Avec la même batterie et les mêmes moteurs, des pneus robustes et une galerie de toit, l’autonomie n’est pas le point fort du Dakar. Le modèle atteint 487 km selon le cycle WLTP, soit environ 100 km de moins que le Q8 55 standard. Cela signifie qu’il y aura beaucoup d’arrêts pour recharger le véhicule lors des 5 000 km du Rallye Dakar, qui commence cette semaine soit dit en passant.

Le prix de départ est fixé à 120 000 €, soit environ 180 000 dollars canadiens (mais ce chiffre inclut la taxe de vente allemande). Les commandes débutent ce trimestre, mais rien n’a été dit sur les livraisons.