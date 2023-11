Audi lance la production de moteurs électriques pour le nouveau Q6 e-tron

Audi a commencé la production de moteurs électriques à Győr, en Hongrie, pour son futur modèle Q6 e-tron, marquant ainsi une étape importante dans l’expansion de sa gamme de voitures électriques.

Audi a officiellement commencé la production de moteurs électriques dans son usine de Győr, en Hongrie, spécialement pour sa Plateforme Électrique Premium (PPE), qui sera intégrée dans la nouvelle Audi Q6 e-tron. Ce pas en avant fait partie de la transition d’Audi vers la mobilité électrique et de l’expansion de ses capacités de production.

L’usine de Győr est équipée d’une nouvelle zone de production de 15 000 mètres carrés dédiée à la fabrication de stators, de composants de transmission et d’essieux pour la PPE. Cette installation est également responsable des tests de produits et doit soutenir la production du premier modèle Audi développé en tant que voiture uniquement électrique au siège d’Ingolstadt à la fin de l’année.

Le PDG Gernot Döllner a salué le site de Győr pour son sa production de moteurs électriques compacts et efficaces, citant l’expérience considérable de l’équipe dans les systèmes de motorisations électriques. La main-d’œuvre du site, qui comporte environ 700 employés, travaille sans relâche en trois équipes pour atteindre l’objectif ambitieux de produire 2 000 moteurs électriques par jour.

L’importance de Győr s’étend au-delà de la production d’engins pour le prochain Audi Q6 e-tron; elle sert également de centre pour le système de motorisation de l’Audi Q8 e-tron et se prépare à soutenir des modèles supplémentaires au sein du Groupe Volkswagen. Le statut de neutralité carbone du site depuis 2020, le plus grand système photovoltaïque installé sur un toit en Europe et son rôle en tant que plus grand consommateur industriel d’énergie géothermique en Hongrie soulignent l’engagement d’Audi envers des pratiques d’affaires eco-responsables.

L’année 2023 marque également le 30e anniversaire d’Audi Hongrie, qui a joué un rôle essentiel dans le développement industriel de la région avec un investissement cumulé d’environ douze milliards d’euros. En se penchant sur les trois dernières décennies de succès, l’usine se présente comme la plus grande installation de groupes motopropulseurs au monde, une pionnière de la production de voitures haut de gamme en Hongrie, et une partie vitale du réseau mondial de production d’Audi.