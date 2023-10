Audi, BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen absents du Salon de l’auto de Genève 2024

Plusieurs fabricants de voitures allemands renommés ont annoncé leur décision de s’abstenir du Salon de l’auto de Genève 2024, marquant un revers pour l’événement qui effectue un retour après une pause de quatre ans.

Automotive News Europe a signalé une nouvelle significative dans l’industrie automobile concernant le prochain Salon de l’auto de Genève de 2024. Quatre géants automobiles allemands majeurs, à savoir Mercedes-Benz, BMW, Audi et Volkswagen, ont déclaré publiquement qu’ils ne se présenteraient pas lors de cet événement. Cette décision représente un revers considérable pour le Salon de l’auto de Genève, qui se prépare à revenir après avoir été absent pendant une période de quatre ans.

Mercedes-Benz, après une réflexion approfondie, a choisi de ne pas participer à l’édition 2024 du salon, sans toutefois mentionné quoi que ce soit en lien avec les futures éditions du salon. De même, l’annonce d’Audi a également souligné que leur absence en 2024 n’indique pas un désengagement plus large du Salon de Genève dans les années à venir.

Le choix de BMW découle d’un changement dans sa stratégie de marketing, mettant l’accent sur une approche « social first ». Ce changement se concentre sur l’exploitation des plateformes de médias sociaux et de la diffusion en direct, conduisant à l’introduction de nouveaux formats d’événements « NextGen ». Par conséquent, la présence de BMW dans plusieurs salons automobiles, dont ceux de Genève, Paris et Detroit, sera progressivement éliminée.

Volkswagen a également confirmé que sa principale marque de voitures ne serait pas présente à Genève. Alors que les décisions d’autres marques du groupe VW comme Skoda, Cupra et Porsche sont encore en attente, des sources internes suggèrent qu’il y a peu de chances qu’elles y assistent. De plus, Stellantis, le conglomérat automobile, montre une tendance aux décisions soucieuses des coûts, avec des marques comme Peugeot, Citroen, Fiat et Opel qui risquent d’éviter le Salon de Genève.

L’édition 2020 a connu une annulation inopportune en raison de la crise croissante de la COVID-19. Cependant, un optimisme entoure le retour du plus prestigieux salon d’Europe, prévu du 26 février au 3 mars 2024, au centre de conventions Palexpo près de l’aéroport de Genève. Pour terminer sur une note positive, Renault s’est engagé à participer et les organisateurs sont en discussion avec environ 20 marques chinoises, anticipant qu’une majorité significative confirmera leur présence.