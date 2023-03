Audi : 20 nouveaux modèles électriques d’ici la fin de 2025

Un modèle plus petit que le Q4 e-tron sera dévoilé avant la fin de 2025.

Pas moins de 20 nouveaux véhicules électriques seront présentés avant la fin de 2025.

L’objectif de la marque serait d’offrir un modèle électrique dans toutes les catégories d’ici 2027.

Le constructeur Audi est, comme vous le savez sûrement déjà, impliqué dans une course vers la propulsion électrique, la division d’Ingolstadt qui compte déjà sur deux versions de son utilitaire e-tron (bientôt Q8 e-tron), deux autres versions de son Q4 e-tron, ainsi que deux niveaux de performance de sa berline de performance, l’e-tron GT.

Lors de sa conférence annuelle, le PDG de la marque Markus Duesmann y est allé d’une déclaration assez ambitieuse, le principal intéressé qui a déclaré qu’Audi était « sur le point de lancer la plus grande initiative produit de sa longue histoire ».

Déjà, on sait que le prochain modèle attendu sur le marché chinois et possiblement en Amérique du Nord est le Q6 e-tron, un multisegment un peu plus gros que le Q4, un multisegment jumeau du Volkswagen ID.4.

Mais, il y a plus, car M. Duesmann, au cours de la même allocution, a déclaré que d’ici la fin de 2025, pas moins de 20 nouveaux modèles purement électriques allaient être dévoilés au grand jour. En fait, d’ici 2027, Audi aurait comme objectif d’offrir un véhicule électrique dans toutes les catégories de l’industrie.

Clairement, au nombre de ces nouveautés, une majorité sera de type utilitaire, mais il ne faut pas écarter le constructeur de l’équation dans le créneau des voitures comme les berlines, les familiales ou même les sportives. L’héritage des quatre anneaux est trop étoffé pour que son avenir soit limité à quelques multisegments, et ce, même si M. Duesmann a aussi indiqué qu’il y aurait un nouveau modèle d’entrée de gamme inséré sous le Q4 e-tron. Selon la publication britannique Autocar, ce futur modèle plus petit que le Q4 e-tron prendrait la forme d’une Audi A3 à hayon.

Au moment d’écrire ces lignes, nul ne sait si ce véhicule aux dimensions réduites sera commercialisé en Amérique du Nord, mais il est permis d’espérer. Remarquez, la possibilité que cette future « A3 électrique » se transforme en « Q3 électrique » durant sa traversée l’océan Atlantique est aussi une possibilité.

D’ailleurs, ce n’est pas tout, car on a aussi appris de la bouche du PDG que les berlines A4 et A6 allaient être respectivement rebaptisées A5 et A7, une stratégie qui permettrait aux stratèges de la marque allemande de conserver les chiffres impairs pour le « voitures » et les chiffres pairs pour les utilitaires. Jusqu’ici, cette façon de faire est respectée avec le Q4 e-tron, le Q8 e-tron (qui va remplacer l’actuel e-tron) ainsi que l’intermédiaire Q6 e-tron. Dans cette optique, pourrait-on voir un Q2 e-tron comme option d’utilitaire sous-compact électrique chez nous?

On le saura bien assez vite, d’ici la fin de 2025 du moins, lorsque le constructeur aura terminé sa série de 20 dévoilements.

Quant au design de tous ces futurs modèles électriques, la série des concepts Activesphere, Urbansphere et Skysphere donne déjà un bon aperçu de ce qui s’en vient, idem pour la superbe familiale A6 Avant e-tron présentée l’an dernier.