Audacieux et carré : le Santa Fe 2024 de Hyundai dévoilé au salon de l’auto de Los Angeles

Hyundai a récemment introduit le tout nouveau Santa Fe 2024 sur le marché nord-américain, marquant ainsi une étape importante dans sa gamme de VUS. Dévoilé au salon AutoMobility LA, le dernier modèle illustre l’engagement de Hyundai à combiner un design spacieux avec des caractéristiques innovantes.

Design amélioré et intérieur spacieux

Le Santa Fe 2024 arbore un design extérieur audacieux, à commencer par un hayon élargi qui, en plus d’être pratique, contribue à l’esthétique du véhicule. La vue avant du Santa Fe est dominée par une ligne de capot surélevée et des phares en forme de H, inspirés par le nouveau logo à profil plat de Hyundai. L’empattement plus long du VUS contribue à une silhouette sophistiquée, accentuée par des sculptures latérales nettes, une ligne de toit plus plate et des passages de roues robustes. Ce design est complété par une sélection de 11 couleurs extérieures, dont le noir fantôme et le blanc sérénité nacré.

À l’intérieur, le Santa Fe offre un mélange harmonieux d’éléments de design horizontaux et verticaux, faisant écho au langage de design de l’extérieur. L’intérieur est marqué par un motif en forme de H sur le tableau de bord supérieur et les bouches d’aération, ce qui renforce la sensation d’espace. Parmi ses caractéristiques intérieures notables, on trouve un compartiment de stérilisation UV-C et un double système de recharge sans fil pour les téléphones intelligents. La pièce maîtresse est l’écran panoramique incurvé, qui intègre un groupe de jauges numériques de 12,3 pouces et un système d’infodivertissement, ajoutant à l’ambiance haut de gamme du véhicule.

L’empattement accru du Santa Fe améliore non seulement le confort des passagers, mais offre également un espace intérieur polyvalent. L’utilisation de matériaux écologiques à l’intérieur et à l’extérieur souligne l’engagement de Hyundai en matière de développement durable. Le véhicule est disponible en quatre couleurs intérieures : Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown et Forest Green.

Technologie avancée et caractéristiques de confort

Le Santa Fe 2024 est équipé d’une gamme de fonctionnalités technologiques et de confort. Celles-ci comprennent Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système audio premium Bose à 12 haut-parleurs et des mises à jour Over-The-Air (OTA) pour les systèmes du véhicule. Le Santa Fe introduit également la clé numérique 2, permettant l’accès et le contrôle du véhicule via un téléphone intelligent.

Pour le confort, le Santa Fe dispose de caractéristiques telles que le siège Relaxation Comfort de la première rangée avec repose-jambes et les fauteuils capitaines à inclinaison électrique de la deuxième rangée. L’aspect pratique est encore renforcé par un espace de rangement bilatéral multi-console accessible aux passagers avant et arrière.

Options de motorisation et caractéristiques de sécurité

Le Santa Fe 2024 offre deux options de groupe motopropulseur : un moteur turbo à injection directe de 2,5 litres et un moteur hybride turbo à injection directe de 1,6 litre. Le moteur de série fait partie de la famille de moteurs Theta III et offre une puissance estimée à 277 chevaux et un couple de 311 lb-pi. L’option hybride, qui fait partie de la famille de moteurs Gamma III, offre une puissance combinée du moteur et du moteur de 232 chevaux.

En termes de sécurité, le Santa Fe est équipé d’une gamme de fonctions d’aide à la conduite, y compris l’aide à la prévention des collisions avant, l’aide au maintien de la trajectoire et l’alerte d’attention du conducteur. En outre, Hyundai introduit en Amérique du Nord le système Forward Attention Warning, qui utilise une caméra infrarouge pour suivre le regard du conducteur et contrôler son niveau d’attention.