Arnaque: méfiez-vous de votre “ami” qui vend sa voiture à un prix dérisoire

Si votre ami vend sa voiture sur les réseaux sociaux, et que c’est trop beau pour être vrai. C’est probablement parce que ce n’est pas vrai.

Je vous raconte une histoire vécue récemment. D’emblée, il faut savoir qu’à temps perdu, j’épluche, souvent plusieurs fois par jour, les annonces de voitures à vendre. Dans le but de demeurer au fait du marché actuel, mais aussi de dénicher la perle rare. Dans cette optique, une amie me partage la petite annonce que l’une de ses amies a publiée sur son profil personnel sur Facebook. La voiture dont il est question n’a rien de bien exceptionnel. C’est une Honda Accord 2009, mais son prix est alléchant. En fait, la vendeuse n’en demande que 1400 $, soit tout de même quelques milliers de dollars de moins que la valeur réelle du marché. Voilà donc ce qui semble être un achat intéressant, d’autant plus qu’il s’agit d’un modèle fiable, spacieux et confortable.

Or, en relisant le contenu de l’annonce, je réalise qu’il est indiqué que l’odomètre affiche 168 000 milles, ce qui me paraît étrange. Je me dis qu’il pourrait s’agir d’une voiture américaine qui aurait été importée. Également, le décor me laisse perplexe. Sans pour autant qu’il y ait des palmiers, je trouve qu’il n’a rien de bien québécois alors que la vendeuse est pourtant bel et bien domiciliée au Québec. De ce pas, j’effectue une recherche inversée sur Google avec l’une des photos de l’annonce. J’atterris sur plusieurs autres annonces de cette même voiture à vendre un peu partout ailleurs sur Internet par des vendeurs différents et dans des villes différentes. Ça commence à être louche, on en convient.

Afin de voir où tout ça me mènerait, je décide de contacter la vendeuse. La conversation se transfère rapidement en texto. L’indicatif régional correspond à celui de la Virginie-Occidentale. Après quelques messages, on me fait comprendre qu’il n’est pas possible d’aller voir l’auto dans l’immédiat. En revanche, on me propose d’envoyer un dépôt de 400 $ afin de réserver la voiture. Évidemment, le tout s’est arrêté là en ce qui me concerne et je n’ai pas envoyé ledit dépôt.

Essentiellement, une personne mal intentionnée a piraté le compte Facebook de cette amie afin de publier cette petite annonce et de récolter un maximum de dépôts. Dans les jours suivants, mon fil Facebook m’a proposé à nouveau ce type d’annonce frauduleuse publiée sur le compte d’ami dont le compte a été piraté.

Ne tombez pas dans le panneau.

En conclusion, si c’est trop beau pour être vrai, c’est que ce n’est pas vrai. Que ce soit pour une automobile ou n’importe quel autre bien de consommation, soyez vigilant et prudent avant d’envoyer de l’argent. Assurez-vous que vous la personne avec laquelle vous communiquez est bel et bien celle que vous pensez être.