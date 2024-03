Alors que d’autres se débattent, le patron de Volvo Canada prévoit des ventes de VE de 50 % l’an prochain

Le chef de Volvo Canada dit que la compagnie « voit la voie » pour atteindre 50 % des ventes de VE l’an prochain.

Les nouveaux modèles et l’adhésion des concessionnaires stimulent les ventes.

Au cours des derniers mois, de nombreux constructeurs automobiles ont fait marche arrière sur leurs projets de véhicules électriques. Les objectifs audacieux qu’ils s’étaient fixés sont aujourd’hui presque oubliés, Ford, GM, Mercedes-Benz et d’autres ayant déclaré que la demande de véhicules électriques n’était pas à la hauteur de leurs espérances. Mais le premier constructeur automobile historique à annoncer son avenir tout VE affirme qu’il est toujours en mesure d’atteindre l’un des objectifs les plus ambitieux de l’industrie. Nous nous sommes entretenus avec Matt Girgis, directeur général de Volvo Canada, au Salon international de l’automobile de Toronto, pour en savoir plus.

Girgis est à la tête de Volvo Canada depuis 2019. Il était à la barre en 2021 lorsque Volvo Cars a annoncé qu’elle serait entièrement électrique d’ici 2030. Parallèlement, le constructeur automobile s’est fixé l’objectif ambitieux que 50 % de ses ventes soient des VE d’ici 2025.

« Le chemin a été long depuis que nous avons annoncé l’objectif de 2030 », a déclaré M. Girgis. « Nous avons lancé des voitures électriques sur le marché à partir de 2022. Nous avons lancé le XC40 Recharge et le C40 Recharge.

« De 2022 à 2023, nos ventes ont plus que doublé pour les voitures entièrement électriques. Ce qui est formidable », a-t-il ajouté. « Notre mix Recharge, c’est-à-dire les voitures électriques et les hybrides rechargeables, représente environ 35 % de notre mix de ventes. De ce point de vue, nous sommes plus ou moins en phase avec ce que nous attendions en termes de croissance ». Sur ces 35 %, M. Girgis précise qu’environ la moitié sont des modèles EV et l’autre moitié des modèles VEHR.

Volvo ne voit pas le marché des VE diminuer

Que pense-t-il des affirmations d’autres constructeurs automobiles selon lesquelles le marché de l’électrique est en train de se contracter ? M. Girgis a déclaré : « D’après nos chiffres actuels, les ventes de VE ont augmenté d’une année sur l’autre. Nous avons d’excellents nouveaux produits qui suscitent un grand intérêt. Je ne dirais donc pas que nous voyons les choses exactement de la même manière.

Les 50 % de véhicules électriques prévus pour l’année prochaine sont-ils toujours d’actualité ? « À l’heure actuelle, nous sommes sur la bonne voie », a déclaré M. Girgis.

Il a donné plusieurs raisons qui expliquent la confiance du constructeur automobile dans la réalisation de ses objectifs ambitieux. « Nous lançons de nouveaux produits sur le marché, dont certains dans des segments encore peu exploités », a-t-il déclaré. M. Girgis a fait référence au segment B (compacte) des multisegments, dans lequel le EX30 EV, qui vient d’être lancé, s’inscrit, comme étant un marché important au Canada. M. Girgis a déclaré que ces nouveaux modèles aideront l’entreprise à atteindre ses objectifs.

« Nous apportons la technologie de la prochaine génération sur le marché, et nous l’apportons en tant qu’équipement standard », a-t-il déclaré, faisant référence à des systèmes de sécurité avancés tels que celui que l’on trouve dans le VUS EX90 équipé de LiDAR.

Travailler avec les concessionnaires pour améliorer l’adoption des VE

Girgis a déclaré que Volvo rencontrait des problèmes d’accessibilité, et que c’était l’un des freins à l’adoption des VE. L’accessibilité comprend l’abordabilité, mais aussi la recharge. Pour résoudre ce problème, M. Girgis a indiqué que le constructeur automobile s’efforçait de trouver des partenariats intelligents. « Nous voulons nous appuyer sur des partenaires qui sont leaders dans ce qu’ils font et ce qu’ils font le mieux pour que nous puissions nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux.

En ce qui concerne l’accessibilité, Volvo ne constate pas non plus de réaction négative de la part des concessionnaires à l’égard de ses véhicules électriques. Cette réticence est un sentiment qui a un impact sérieux sur les autres constructeurs automobiles. Les concessionnaires qui ne veulent pas changer n’aideront pas les clients à adopter les nouvelles technologies.

« Ils ont participé à ce voyage avec nous », a déclaré M. Girgis à propos des concessionnaires de la société. « Ils comprennent que c’est là que nous allons. Ils savent qu’ils ont un rôle à jouer. Il nous a fallu deux ou trois ans avant de lancer [les VE] en 2022 pour travailler avec nos concessionnaires afin de trouver la bonne solution. [Une solution qui place le client au centre, mais qui protège également l’écosystème des détaillants et des fabricants. Ensemble, nous comprenons que nous devons évoluer. Nous allons le faire ensemble ».

Une partie de cette évolution comprend un changement de modèle de vente. Volvo Canada passe à un modèle sans négociation. Ce modèle lui permet de vendre des véhicules non seulement dans les magasins, mais aussi en ligne. M. Girgis a déclaré que la transaction en magasin était « un point de friction dans notre secteur ». Il a ajouté que, dans le cas de Volvo, les clients et les concessionnaires apprécient l’évolution vers une tarification dite transparente. Obtenir l’adhésion des concessionnaires à la tarification sans marchandage peut s’avérer difficile, mais M. Girgis a commencé sa carrière dans l’automobile en tant que conseiller d’entretien chez un concessionnaire Ford. Il sait comment les choses fonctionnent au niveau du magasin et du constructeur automobile.