Alfa Romeo : quatre modèles électriques d’ici 2027

Un multisegment plus gros que le Stelvio est prévu.

Le tandem Giulia/Stelvio va passer à l’électrique.

Le premier VÉ de la marque devrait faire son entrée sur le marché européen en 2024.

Depuis l’arrivée du plus petit multisegment Alfa Romeo Tonale sur nos routes, tous les yeux des aficionados attendent de voir quelle sera la suite de l’histoire dans cette course à l’électrification. La division italienne n’offre actuellement pas de véhicule électrique, mais cette situation sera appelée à changer d’ici 2026 ou 2027, si on se fie aux dernières déclarations du PDG de la marque, Jean-Philippe Imparato.

En effet, le plus haut placé d’Alfa Romeo a déclaré au magazine britannique Autocar qu’un nouveau multisegment plus grand que l’actuel Stelvio viendrait chapeauter la gamme du constructeur pour se mesurer aux plus récentes créations électriques dans le créneau intermédiaire de luxe. On pense notamment au futur Porsche Cayenne électrique, au BMW iX, au Mercedes-Benz EQE VUS ou même au Tesla Model X pour ne nommer que ceux-là.

Le futur modèle sera basé sur la même plateforme SLTA Large prévue pour les remplacements de la berline Giulia et du multisegment sport Stelvio, les deux qui passeront à la propulsion électrique au moment de leur refonte. Le nouveau véhicule utilitaire plus grand que le Stelvio pourrait aussi avoir droit aux mêmes groupes motopropulseurs que les deux autres.

D’ailleurs, la possibilité de voir des variantes à trois moteurs – et une puissance estimée à plus de 1 000 chevaux pour les versions tatouées de l’écusson Quadrofoglio – est bien réelle. Dans les variantes moins axées sur la performance, il est même possible qu’une paire de moteurs soit installée sur l’essieu arrière, ce qui ferait du multisegment un véhicule à deux roues motrices arrière.

Ce qui est clair, c’est que le constructeur tient à conserver sa réputation de marque qui accorde toute son attention au plaisir de conduite. À ce sujet, le PDG de la marque a aussi indiqué que le contenu technologique serait rehaussé dans les futurs produits, sans toutefois affecter le comportement sportif des différents modèles du constructeur. Qui plus est, l’architecture à roues motrices arrière semble elle aussi être une priorité d’Alfa Romeo.

Un an plus tôt

Heureusement, les amateurs n’auront pas à attendre jusqu’en 2027 avant de voir un nouveau modèle électrique sortir des ateliers de la marque. En effet, le prochain Stelvio est attendu quelque part en 2026 et ce dernier sera entièrement alimenté par les électrons, tout comme la berline Giulia attendue un an plus tôt. L’année 2025 sera donc très importante pour l’avenir électrique de la marque, d’un point de vue nord-américain toutefois. En effet, dès l’an prochain, le marché européen pourrait être le théâtre d’un nouveau multisegment urbain reprenant les bases du Jeep Avenger déjà commercialisé de l’autre côté de l’océan Atlantique.

Le tandem Giulia/Stelvio passera donc à l’énergie électrique avec une technologie 800 V montée à bord, ce qui devrait autoriser des temps de recharge très rapides. Qui plus est, Stellantis prévoit introduire sa technologie des batteries à l’état solide en 2026. Verra-t-on ces batteries à bord des nouveaux modèles d’Alfa Romeo? Il est trop tôt pour le savoir, mais les astres semblent alignés pour un dévoilement conjoint.

Quant au potentiel de ces futurs modèles électriques basés sur la plateforme STLA Large, Alfa Romeo viserait une autonomie estimée à 800 km grâce à une capacité de batterie pouvant atteindre 118 kWh. Finalement, la puissance des moteurs oscillerait entre 350 et 1 000 chevaux pour les variantes Quadrifoglio.

L’avenir électrique d’Alfa Romeo est à nos portes. Il ne reste plus qu’à patienter quelques années encore.