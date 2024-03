Alfa Romeo Giulia et Stelvio de nouvelle génération entièrement électrique bientôt disponible

Alfa Romeo laisse entendre depuis un certain temps déjà que ses deux véhicules actuels, la sublime Giulia et le séduisant Stelvio deviendront entièrement électriques. En fait, il y a un peu plus d’un an, le constructeur italien a évoqué la possibilité d’une version de 1 000 ch de l’une des berlines haut de gamme les plus sous-estimées, qui passerait de l’essence aux électrons.

La révélation récente de la Dodge Charger Daytona a ouvert les vannes de la spéculation quant à la technologie EV sur laquelle les prochaines Alfas pourraient se baser. La Dodge est importante, car elle reposera sur la grande plate-forme Stellantis STLA, disposera d’une alimentation électrique de 400 V et développera 670 ch, ce qui lui confère de sérieuses performances.

Aujourd’hui, alors que la Giulia et le Stelvio partageront la même plateforme, Autocar affirme qu’ils utiliseront tous deux un système électrique de 800 V, ce qui devrait non seulement réduire le poids grâce à un câblage plus fin et raccourcir les temps de charge, mais aussi générer beaucoup plus de puissance. Cela pourrait se traduire par un temps de sprint de 2,0 secondes pour atteindre 100 km/h à l’arrêt. Ce type de performance conviendra parfaitement aux prochaines versions Quadrifoglio.

Il avait été annoncé que la nouvelle Giulia électrique arriverait en premier, dès 2025, mais il semble que le Stelvio sera lancé en premier l’année prochaine, suivi de la berline en 2026. D’ici là, la Milano sera dévoiléei.