Alfa Romeo envisage un retour dans le segment des fourgonnettes électriques de luxe

Autocar a récemment partagé un entretien avec le chef du design d’Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, qui a évoqué la possibilité pour la marque de faire un retour dans le segment des fourgonnettes. La conversation, initialement centrée sur la supercar 33 Stradale, a finalement dévié vers la célèbre fourgonnette Autotutto/Romeo d’Alfa. Mesonero-Romanos a mentionné avec nostalgie sa beauté et a subtilement évoqué son éventuel retour, suggérant que c’était une considération plausible.

L’intérêt renouvelé pour les fourgonnettes, particulièrement en Chine, explique cette réflexion. Le marché chinois considère l’espace offert par ces véhicules comme un luxe, au même titre que les fonctionnalités haute technologie et les systèmes audio haut de gamme. Des marques telles que Volvo, Volkswagen, Mercedes, Hyundai et Lexus capitalisent déjà sur cette tendance avec leurs propres modèles. Notamment, de nombreux constructeurs chinois, tels que BYD, Geely et SAIC, proposent également leurs versions.

Alfa Romeo n’est pas étranger à ce segment. De 1954 à 1983, elle a proposé la fourgonnette « Promiscuo », qui, grâce à sa présence prolongée sur le marché, détient le titre de véhicule le plus vendu dans l’histoire du constructeur. Le PDG d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, l’a souligné, mettant en évidence le lien historique de la marque avec les fourgonnettes.

Si Alfa Romeo décide de procéder, il est peu probable qu’ils se contentent d’apporter une mise en plis à un modèle existant. Les spéculations suggèrent que leur fourgonnette pourrait être développée sur la plateforme STLA Large de Stellantis, en y intégrant cependant des caractéristiques de luxe supplémentaires. Alors qu’Alfa Romeo cherche à étendre sa présence mondiale, une fourgonnette axée sur la Chine pourrait compléter leur future gamme de produits, qui inclut également un grand VUS prévu pour 2027.