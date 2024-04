Alfa Romeo entre dans l’ère électrique avec le début de la MILANO

Alfa Romeo dévoile la MILANO électrique et hybride

Alfa Romeo présente la MILANO, qui allie un design emblématique à des groupes motopropulseurs électriques et hybrides de pointe.

MILANO offre l’espace le plus élevé de sa catégorie, une technologie avancée et des fonctions de conduite autonome de niveau 2.

Les caractéristiques comprennent des options électriques de 156 ch et 240 ch, un hybride de 136 ch et des blocs de technologie et de confort personnalisables.

Alfa Romeo a dévoilé la toute nouvelle MILANO, une voiture compacte qui vise à redéfinir la sportivité dans l’un des plus grands segments automobiles européens. La première mondiale a eu lieu à Milan, rendant hommage aux racines italiennes d’Alfa Romeo et à plus d’un siècle d’héritage dans le domaine du sport automobile.

Raviver l’esprit sportif d’Alfa

La MILANO renvoie aux modèles préférés des fans, comme la Giulietta et la Mito, tout en donnant naissance à une nouvelle génération de passionnés « Alfisti ». Avec son design à la fois émouvant et fonctionnel développé par le Centro Stile Alfa Romeo de Turin, la MILANO cherche à établir de nouvelles références stylistiques dans le segment des voitures compactes.

L’extérieur présente des éléments caractéristiques d’Alfa, tels que le légendaire bouclier, l’arrière tronqué, les surfaces sculptées et les éléments d’éclairage audacieux. À l’intérieur, le savoir-faire italien est mis en valeur par le choix de matériaux raffinés et par un aménagement ergonomique axé sur le conducteur.

Taille compacte, espace et technologie à profusion

Malgré sa taille compacte, le MILANO offre le meilleur volume de coffre de sa catégorie avec 400 litres et des caractéristiques pratiques exclusives telles qu’un range-câbles intégré pour les versions électriques. Les aides à la conduite de série offrent des capacités autonomes de niveau 2.

La performance reste au cœur des préoccupations, les ingénieurs du programme Giulia GTA étant à la tête des efforts déployés pour offrir une dynamique de conduite de premier plan dans la catégorie. Diverses solutions techniques, dont une direction ultra-directe, une suspension sport, des freins haute performance et un différentiel électronique, optimisent le comportement routier de la MILANO.

Choix de groupes motopropulseurs électrifiés

La MILANO sera disponible en deux variantes de groupes motopropulseurs électrifiés : l’ELETTRICA de 156 ch, avec plus de 410 km d’autonomie, et l’ELETTRICA VELOCE de 240 ch, modèle de performance. Il existe également une option hybride IBRIDA de 136 ch, la variante à traction intégrale Q4 étant une première dans la catégorie des compactes haut de gamme.

Le système de navigation EV Routing, qui gère intelligemment les besoins de recharge à travers le plus grand réseau européen de plus de 600 000 stations, est l’une des technologies les plus remarquables. Les services Alfa Connect permettent d’effectuer des mises à jour en temps réel et de commander à distance diverses fonctions via une application pour téléphone intelligent.

L’édition de lancement MILANO SPECIALE haut de gamme combine sportivité, technologie et confort dans une configuration spéciale, accompagnée de l’ensemble commercial » Ready to drive, Anywhere, Anytime « . Ce dernier comprend la navigation EV Routing, un chargeur mural gratuit pour la maison et l’accès au vaste réseau de recharge européen.

Trois blocs d’options (Techno, Premium, Sport) permettent d’adapter la MILANO aux préférences personnelles en matière de technologie, de luxe ou de performance.

La personnalisation s’étend à l’ensemble des motorisations et des versions, la MILANO de base étant proposée à partir de 30 000 euros. La vente de la toute nouvelle MILANO n’est pas confirmée pour l’instant aux États-Unis ou sur les marchés canadiens.

Lors de l’événement en direct, Jean-Philippe Imparato, directeur général d’Alfa Romeo, a déclaré : « Nous sommes ici, devant vous, pour rendre Alfa Romeo à nouveau mondiale. Nous apporterons la Milano dans 28 pays en moins de six mois, d’ici fin 2024, et de nombreux autres marchés suivront l’année prochaine. Je veux vendre Alfa Romeo partout – en Australie, au Japon, au Mexique – quand vous serez prêts à acheter, je serai là. »