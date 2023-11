Alfa Romeo annonce le début d’une nouvelle ère

Alfa Romeo a récemment dévoilé sa dernière création, ce que nous pensons être l’Alfa Romeo « Junior » 2025. Cette nouvelle entrée dans le secteur des VUS sous-compacts marque en quelque sorte un retour à des offres plus petites pour le constructeur italien, puisqu’il se place sous la Tonale dans la gamme de la marque.

Beaucoup spéculent que l’aguiche est celle d’un nouveau Stelvio, d’une nouvelle MiTo, ou même du retour de la Giulietta, et tandis que ce nouveau modèle héritera de l’esprit de son prédécesseur, le supermini MiTo du segment B, ce nouveau modèle sera sans aucun doute un design VUS à cinq portes plus pratique.

D’après les images qui ont fuité en septembre, le VUS compact arbore une calandre Scudetto angulaire unique, qui rappelle l’emblématique 33 Stradale, associée à des prises d’air de style Giulia et à un emplacement central pour la plaque d’immatriculation. Le design complexe des phares à D.E.L. le distingue de la flotte Alfa, tandis que l’arrière du VUS est accentué par une vitre de style coupé, un aileron double et des feux arrière à D.E.L. élancés. Ces éléments, associés à la signature des jantes à cadran téléphonique, confèrent à la voiture une allure sportive typiquement italienne.

Ce nouveau VUS utilisera la plate-forme polyvalente CMP/eCMP, partagée avec les frères et sœurs Stellantis tels que la Jeep Avenger et la Fiat 600. L’intérieur fait écho à cette singularité avec un poste de pilotage numérique personnalisé et des choix de revêtements sombres.

Le nouveau modèle d’Alfa Romeo devrait être doté de plusieurs groupes motopropulseurs, allant d’une unité hybride légère turbocompressée de 1,2 litre à des offres plus puissantes semblables à celles des modèles Peugeot et Opel. La version électrique, qui devrait être la pièce maîtresse de la gamme, pourrait proposer des configurations à un ou deux moteurs. La configuration à double moteur, en particulier, devrait offrir des performances exaltantes, à l’instar du concept Jeep Avenger 4×4 2022.

Malgré sa taille compacte, le « Junior » promet une expérience de conduite imprégnée de l’essence sportive d’Alfa Romeo. Pour ce faire, il bénéficiera d’une suspension et d’une direction uniques, qui le distingueront de ses homologues mécaniques.

Le nom « Junior », bien qu’il soit approprié et qu’il ait une résonance historique, n’a pas encore été confirmé. Alfa Romeo a habilement gardé le secret sur le nom officiel du modèle, augmentant ainsi l’intrigue et l’anticipation. Nous en saurons plus bien assez tôt, car le VUS devrait être présenté en Europe au début de l’année 2024.