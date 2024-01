Acura MDX 2023: pas écolo ni écono!

En 2022, Acura a renouvelé le MDX et a introduit la quatrième génération de son VUS intermédiaire de luxe à trois rangées. Depuis, il est demeuré inchangé.

L’Acura MDX 2024 est offert à partir de 65 890 $.

Il est animé par un moteur V6 de 3,5 L.

Une version Type S, plus performante, est aussi proposée.

Cet hiver, sur les routes de la grande région de Montréal, Ecolo Auto a mis à l’essai l’Acura MDX 2023. Voici le résumé complet de nos impressions.

Un moteur V6 qu’on apprécie toujours autant

Sous le capot de l’Acura MDX 2023, la recette est assez simple. En effet, on emploie le moteur V6 de 3,5 L bien connu autant du côté de Honda qu’Acura. Il produit une puissance de 290 chevaux et un couple de 267 lb-pi. Ce bloc est marié à une transmission automatique étagée sur dix rapports. Cette mécanique travaille merveilleusement bien et ce n’est pas un hasard si elle a su se bâtir cette réputation au fil des ans. Le MDX n’est certainement pas une fusée, mais l’aplomb de sa motorisation le rend définitivement agréable à conduire. D’ailleurs, on souligne l’effort d’Acura de succomber à la tendance de l’industrie qui tente de diminuer la taille des cylindrées des véhicules et de compenser, pas toujours habilement ni avec brio, avec un turbocompresseur.

En revanche, soyons francs, le MDX n’est pas le VUS le plus écoénergétique qu’on ait mis à l’essai. Au terme de notre période passé derrière son volant, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 13,7 L/100 kilomètres. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 11,2 L/100 kilomètres en conduite combinée. Réalistement, il sera difficile de descendre sous les 13 L/100 kilomètres. Dans un autre ordre d’idée, nous trouvons dommage qu’Acura ne propose pas de version électrifiée de son plus gros VUS. En effet, on se rappellera que la marque japonaise a proposé une version hybride du MDX il y a quelques années. Malgré un succès mitigé à l’époque, une telle version attirerait aujourd’hui son lot d’acheteurs.

Mentionnons que toutes les versions sont dotées de l’efficace système à quatre roues motrices SH-AWD.

Une version Type S plus performante

Les amateurs de performance seront ravis d’apprendre qu’il existe une version Type S du MDX. Plus puissante, celle-ci est animée par un moteur V6 de 3,0 L turbocompressé. Celui-ci développe une puissance de 355 chevaux et un couple de 354 lb-pi. Cette déclinaison se distingue par ses amortisseurs adaptatifs, ses roues de 21 pouces et des freins Brembo.

Évidemment, on n’atteint pas le niveau d’un BMW X5 M ou encore d’un Mercedes-AMG GLE 63 S. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous coûtera plusieurs dizaines de milliers de dollars de moins.

Un pavé tactile qui vous fera perdre patience

Tout comme nous, vous serez sans doute déçu en montant à bord du MDX de constater que l’écran de 12,3 pouces du système d’infodivertissement n’est pas tactile. En 2024, ça nous paraît inconcevable. Les ingénieurs ont plutôt choisi un pavé tactile. Il représente un véritable irritant et pourrait définitivement être une raison de ne pas se procurer le produit. Le système est inutilement complexe et pourrait difficilement être moins intuitif. Plutôt que de proposer un écran tactile afin de faciliter les manipulations en conduisant, Acura a cru bon d’installer un pavé tactile sur la console centrale. Quelle mauvaise idée!

Sinon, on retrouve une instrumentation numérique de 12,3 pouces également sous les yeux du conducteur. Les informations sont faciles à consulter.

Combien coûte l’Acura MDX 2024?

L’Acura MDX Tech 2024 est offert à partir de 65 890 $. Pour une version A-Spec dont l’habillage nous paraît plus élégant et sobre par son absence de chrome, vous débourserez 68 890 $. Enfin, pour une version Platinum Elite, on vous demandera 72 890 $. Finalement, la version Type S affiche un prix de 88 390 $.

L’Acura MDX se trouve dans une situation assurément inconfortable. En effet, il est coincé entre deux chaises. Un peu comme l’Infiniti QX60, mais dans une moins grande mesure. Il propose une approche qui est certes un peu luxueuse et il joue la carte du premium, mais il n’arrive pas à concurrencer dignement les Mercedes-Benz GLE et BMW X5 qui évoluent dans une autre classe. De l’autre côté du spectre, Kia propose un Telluride avec un prix d’entrée de 53 666,50 $. Pour la version la plus haut de gamme, soit la X-Pro, on vous demandera 66 366,50 $. Donc, même le plus équipé des Telluride vous coûtera moins cher qu’un MDX. À vous de voir si la mince valeur ajoutée du MDX et le faible lustre de son écusson feront pencher la balance en sa faveur.

7 occupants

L’Acura MDX étant un VUS intermédiaire de luxe à trois rangées, il peut accueillir jusqu’à sept occupants. Il faut savoir que l’espace et le dégagement à la troisième rangée sont restreints et que l’accès peut être difficile. De plus, lorsque la troisième banquette est en place, le volume de chargement est largement réduit. Considérez cette banquette comme un siège d’appoint en cas de besoin. Si vous avez besoin de déplacer régulièrement six ou sept occupants, une minifourgonnette ou un VUS de grand format sera plus pratique pour vous.

Autrement, sachez que l’Acura MDX brille par son confort. Autant à l’avant qu’à la deuxième rangée, on est très bien assis et on se sent prêt à parcourir plusieurs centaines de kilomètres sans crainte.

En bref

En somme l’Acura MDX 2023 est assez peu distinctif. Il n’offre rien de plus, ni de moins que ses concurrents. Il se classe dans la moyenne. On retient la puissance et la douceur de son moteur V6. En revanche, le pavé tactile du système d’infodivertissement représente un réel irritant.