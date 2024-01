Abarth travaille sur son modèle le plus puissant à vie

Le modèle Abarth électrique devrait générer 240 chevaux.

Le développement se fait de concert avec Stellantis Motorsports.

Une Fiat 500 électrique ne signifie pas qu’Abarth quitte la fête. Au contraire, l’équipe interne d’Abarth se lance à fond dans la course et se prépare à lancer ce qu’elle appelle le modèle le plus puissant qu’elle ait jamais construit.

Abarth collabore avec Stellantis Motorsport pour développer un modèle de 240 ch. Les deux sociétés présentent la voiture électrique dans une série de photos de camouflage qui ne nous montrent pas grand-chose de la voiture, si ce n’est qu’elle ne semble pas avoir beaucoup de modifications esthétiques à l’avant, mais qu’elle a un grand aileron à l’arrière.

Le changement est suffisamment important pour qu’Abarth rebaptise la plateforme. L’architecture Stellantis eGMP est à la base de ce qui est appelé Perfo-eCMP. Abarth affirme que « chaque élément technique » a été examiné et mis au point pour créer le véhicule électrique haute performance.

Il disposera d’un différentiel à glissement limité conçu spécifiquement pour le groupe motopropulseur électrique. Il disposera également de sa propre suspension, qui lui permettra d’offrir les sensations propres à Abarth.

Les pneus sont également développés spécifiquement pour Abarth. La société affirme qu’ils sont le fruit de l’expérience acquise en Formule E et qu’ils offrent une adhérence maximale sans réduire l’autonomie ni ajouter de bruit.

Les nouveaux sièges sont dotés de quatre mousses différentes afin d’optimiser le soutien, et les freins sont nouveaux et plus grands.

Il ne reste plus qu’à trouver un nom. Abarth ne le donne pas encore, et malgré ce qui semble être une 500e utilisée comme base sur la photo, le nom de Fiat n’a pas été mentionné non plus. Il faudra attendre pour en savoir plus, mais nous vous tiendrons au courant.